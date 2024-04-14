В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар Валентина Кущ показала, как просто и красиво разрисовать яйца на Пасху с помощью бумажных полотенец.
"Очень легкий способ, как покрасить яйца в одной цветовой гамме, чтобы они выглядели красиво и стильно на праздничном столе", – отметила шеф-повар.
Чтобы сделать красивые пасхальные яйца, нам понадобятся:
- яйца (уже отварные)
- уксус – 300-400 мл
- пищевые красители
- полотенца бумажные
Шеф-повар для этого рецепта использовала пищевые красители для торта.
"У нас еще не продаются для яиц. Но подойдут и те, и другие. Я даже видела, что маркером красят", - добавила Валентина Кущ.
Сначала каждое яйцо крепко заворачиваем в бумажное полотенце и закручиваем края.
В небольшой посудине (шеф-повар советует использовать для этого одноразовую посуду) разводим несколько капель красителя в уксусе, регулируя насыщенность цвета по собственному желанию. Хаотично поливаем яйца, завернутые в салфетки, разбавленным красителем.
"Так повторяем с разными цветами. Не бойтесь хорошо заливать яйца", - советует шеф-повар.
После этого ждем минимум час и можем раскрывать наши пасхальные яйца - у них будет уникальный очень красивый узор.
Шеф-повар добавила, что во время такой покраски белок яиц также немного красится, но это зависит в первую очередь от красителя.
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