Украинцы уже начинают готовиться к Пасхе, которая в этом году приходится на 5 мая, и этот рецепт крашенок достоин внимания, ведь он очень простой и оригинальный.

В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар Валентина Кущ показала, как просто и красиво разрисовать яйца на Пасху с помощью бумажных полотенец.

"Очень легкий способ, как покрасить яйца в одной цветовой гамме, чтобы они выглядели красиво и стильно на праздничном столе", – отметила шеф-повар.

Чтобы сделать красивые пасхальные яйца, нам понадобятся:

яйца (уже отварные)

уксус – 300-400 мл

пищевые красители

полотенца бумажные

Шеф-повар для этого рецепта использовала пищевые красители для торта.

"У нас еще не продаются для яиц. Но подойдут и те, и другие. Я даже видела, что маркером красят", - добавила Валентина Кущ.

Сначала каждое яйцо крепко заворачиваем в бумажное полотенце и закручиваем края.

В небольшой посудине (шеф-повар советует использовать для этого одноразовую посуду) разводим несколько капель красителя в уксусе, регулируя насыщенность цвета по собственному желанию. Хаотично поливаем яйца, завернутые в салфетки, разбавленным красителем.

"Так повторяем с разными цветами. Не бойтесь хорошо заливать яйца", - советует шеф-повар.

После этого ждем минимум час и можем раскрывать наши пасхальные яйца - у них будет уникальный очень красивый узор.

Шеф-повар добавила, что во время такой покраски белок яиц также немного красится, но это зависит в первую очередь от красителя.

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