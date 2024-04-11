Такая закуска, где одним из ингредиентов является морковь по-корейски, очень вкусная, сочная и аппетитная на вид.

Закусочный лаваш с морковью по-корейски – это еще один вкусный вариант, благодаря которому можно и быстро перекусить, и дополнить стол или пикник закуской.

Для приготовления лаваша с морковью по-корейски понадобятся очень простые продукты: лаваш, огурец, морковь по-корейски, куриное филе, майонез, чеснок, соль и перец по вкусу.

Начинку можно выкладывать на лаваш полосками или слоями.

Сначала лаваш смазываем майонезом с чесноком и начинаем выкладывать начинку. Сначала выкладываем морковь по-корейски, затем отварное или запеченное филе, разобранное на волокна. Следующей полоской выкладываем свежий огурец, который можно порезать на полоски. Добавляем соль, перец и плотно скручиваем лаваш.

Подаем такой закусочный лаваш с морковью по-корейски, порезанный на порционные кусочки.

Закусочный лаваш с морковью по-корейски.

Кстати, готовить такой лаваш можно с разными любимыми ингредиентами. Например, к лавашу именно с морковью по-корейски также можно добавить зелень и сыр.

Вместо майонеза многие любят использовать сливочный крем-сыр.

Также это блюдо дополняют не твердым сыром, а плавленым.

Еще один вкусный вариант закусочного лаваша с морковью по-корейски – приготовить его с колбасой и яйцами. Для этого яйца и колбасу натирают на мелкой терке и совмещают в тарелке. Добавляют майонез, морковь по-корейски и смазывают этой массой лаваш.

Закусочный лаваш с морковью по-корейски.

Закручивают в рулет. Заворачивают в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 30 мин, чтобы закуска была еще сочнее.

Также напомним, что закусочный рулет из лаваша очень хорошо подходит с крабовыми палочками.

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