Когда смартфон Xiaomi начинает быстро разряжаться, это становится неприятной проблемой, ведь в любой момент есть угроза остаться без связи, возникает необходимость постоянно носить с собой павербанк или зарядку.

Есть ряд причин, приводящих к тому, что смартфон Xiaomi быстро теряет заряд.

В первую очередь это проблемы с аккумулятором. Среди причин быстрой разрядки смартфона Xiaomi – навигация, фоновые анимации, просмотр фото, видео и использование приложений, качество сети, а также яркость дисплея и звук.

Для того, чтобы смартфон Xiaomi разряжался не так быстро, прежде всего необходимо отключить WiFi, Bluetooth, GPS и оповещения на телефоне в тех случаях, когда они не используются.

Что делать, если смартфон Xiaomi быстро разряжается.

Следует включать эти функции только при необходимости.

Еще один способ сэкономить заряд аккумулятора Xiaomi – установить яркость смартфона и звук на минимальных или средних значениях. Специалисты советуют избегать максимальной яркости и звука. В том числе, отказаться от анимации на обоях. Лучшее решение – статическое изображение.

Конечно, если владелец Xiaomi использует смартфон для игр и часто просматривает видео, заряд батареи будет иссякать значительно быстрее.

Что делать, если смартфон Xiaomi быстро разряжается.

Самый радикальный и неприятный метод решения проблемы, если смартфон Xiaomi быстро разряжается – замена аккумулятора. Но к этому следует прибегать только в том случае, когда аккумулятор уже "не тянет" и обращаться к специалистам, то есть в сервис-центр.

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