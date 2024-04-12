Эти советы универсальны и будут актуальными при подключении телефона как к компьютеру на операционной системе Windows от XP до 11, так и на Mac OS.

Если ваш телефон не подключается через USB к компьютеру - не распознается для передачи файлов, а только заряжается - эта инструкция поможет исправить ситуацию.

При подключении смартфонов на Android к компьютеру через USB рекомендуется обратить внимание на несколько моментов, в которых обычно и кроется проблема.

Во-первых, проверьте, использовали ли вы для подключения нормальный кабель USB, потому что некоторые кабели могут просто не передавать данные из-за отсутствия соответствующих контактов (например, от неоригинальных зарядок или беспроводных наушников). Также убедитесь, что нет проблем с USB разъемами на компьютере и на телефоне.

Если вы пытаетесь подключить смартфон к компьютеру на Mac OS, рекомендуется установить приложение Android File Transfer, которое обеспечит безспроблемную передачу данных.

Если проблемы с передачей данных появились после переустановки или обновления Windows, то рекомендуется установить оригинальные драйверы для ноутбука или ПК (материнской платы и чипсета). Если на компьютере стоит Windows XP, то для передачи данных со смартфона нужно установить драйвер MTP (Media Transfer Protocol).

Чтобы ваш телефон начал отображаться для просмотра файлов после подключения к компьютеру, не забудьте разблокировать телефон, нажать на уведомление о USB подключении и выбрать режим передачи файлов MTP.

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