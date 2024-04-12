Если ваш телефон не подключается через USB к компьютеру - не распознается для передачи файлов, а только заряжается - эта инструкция поможет исправить ситуацию.
При подключении смартфонов на Android к компьютеру через USB рекомендуется обратить внимание на несколько моментов, в которых обычно и кроется проблема.
Во-первых, проверьте, использовали ли вы для подключения нормальный кабель USB, потому что некоторые кабели могут просто не передавать данные из-за отсутствия соответствующих контактов (например, от неоригинальных зарядок или беспроводных наушников). Также убедитесь, что нет проблем с USB разъемами на компьютере и на телефоне.
Если вы пытаетесь подключить смартфон к компьютеру на Mac OS, рекомендуется установить приложение Android File Transfer, которое обеспечит безспроблемную передачу данных.
Если проблемы с передачей данных появились после переустановки или обновления Windows, то рекомендуется установить оригинальные драйверы для ноутбука или ПК (материнской платы и чипсета). Если на компьютере стоит Windows XP, то для передачи данных со смартфона нужно установить драйвер MTP (Media Transfer Protocol).
Чтобы ваш телефон начал отображаться для просмотра файлов после подключения к компьютеру, не забудьте разблокировать телефон, нажать на уведомление о USB подключении и выбрать режим передачи файлов MTP.
Последние новости Украины:
Как восстановить заводские настройки телефона Xiaomi: простой лайфхак
Чтобы Wi-Fi на телефоне работал быстрее: советы, о которых многие не знали.
Также напомним, что «Киевстар» ошеломил абонентов новыми тарифами.