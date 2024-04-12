Если ваш мобильный телефон упал в воду или просто сильно намок, не стоит паниковать, эксперты дают несколько простых советов, которые помогут его спасти.

Если телефон упал в воду, очевидно, что его нужно немедленно достать, ведь чем дольше он будет находиться в жидкости, тем больше риск, что устройство получит повреждения.

Сразу выключите телефон, используя нужную комбинацию кнопок - этот ход минимизирует риски короткого замыкания. Снимите с телефона чехол, а также другие аксессуары, ведь на них тоже попала вода, и они будут тормозить высыхание.

В большинстве современных телефонов аккумулятор встроен, но если вдруг съемный, то немедленно его достаньте с устройства и оставьте телефон в разобранном виде до полного высыхания.

Также извлеките из устройства SIM-карту и SD-карту - это поможет их просушить и уменьшить риск потери данных.

Если вдруг ваш телефон попал не в чистую воду, а в грязную среду, то эксперты советуют сначала осторожно промыть его под тонкой струйкой воды (лучше дистиллированной), а затем протереть с помощью полотенца или микрофибры. Ни в коем случае не пользуйтесь для высушивания устройства феном или обогревателями.

Для того чтобы телефон полностью высох, необходимо набраться терпения и не включать его в течение не менее 48 часов.

Советы о том, что намокший телефон для сушки можно положить в миску с рисом, гречкой и т.п. – очень вредны, это никоим образом не поможет и может только навредить устройству.

Поместите телефон на сухую поверхность сначала горизонтально, а позже, через сутки, можно поставить его вертикально портами вниз. Без крайней необходимости не двигайте телефон, особенно не трясите его, не нажимайте кнопки и ни в коем случае не подключайте к зарядному устройству.

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