Чистить чугунные решетки плиты так же легко, как мыть посуду, но нужна осторожность, чтобы не повредить их.

Очистить чугунные решетки на плите не сложно, это подобно методу чистки чугунных сковородок. Для этого не нужны специальные чистящие средства или инструменты, но соблюдение важных указаний предотвращает повреждение чугуна и обеспечивает наилучшие результаты.

Как очистить чугунные решетки на плите.

Охладите решетки

Прежде чем очистить чугунные решетки на плите, дайте им полностью остыть.

Замочите решетки

Наполните раковину водой и добавьте моющее средство. Если в раковине недостаточно места для решеток, подойдет кастрюля или другой большой пластиковый контейнер с мыльной горячей водой. Опустите решетки и дайте им пропитаться в течение 5-10 минут. Не превышайте 10 минут, чтобы предотвратить повреждение ржавчины из-за чрезмерного воздействия воды.

Очистите решетки

Используйте щетку с мягкой щетиной или нейлоновую чистящую губку, которая не царапается, чтобы очистить решетки на плите и удалить прилипшую пищу и накопление после приготовления. Избегайте использования абразивных чистящих средств и металлических губок, которые могут повредить чугун.

Промойте решетки

Когда решетки чисты, хорошо промойте их горячей водой.

Сухие решетки

Сразу после мытья решетки высушите гигроскопическим полотенцем. Не позволяйте решеткам высыхать на воздухе, поскольку вода, оставшаяся на поверхности чугуна, может привести к ржаванию металла.

Сезонные решетки (необязательно)

Если нужно, приправьте решетки, нанеся тонкий слой нейтрального кулинарного масла и запекайте их в течение 30–60 минут в духовке при температуре от 350°F до 400°F.

Вот и все вам удалось очистить решетки на плите.

Источник: bhg

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