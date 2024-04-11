Ваш ежедневный гороскоп на 11 апреля уже здесь с астрологическим прогнозом для всех знаков зодиака.

Ежедневный гороскоп для каждого знака зодиака 11 апреля, как этот энергетический сдвиг влияет на ваш знак зодиака в сезон Овна?

Вот ежедневный гороскоп для каждого знака зодиака на 11 апреля, чтобы это узнать.

Овен

(21 марта – 19 апреля)

Говори правду, Овен. Ценность ваших слов исходит из сути вашей личности. Возможно, будет легче заключать сделки и вносить изменения в свои финансы.

Возможности получения дохода могут открыться перед вами, поэтому воспользуйтесь своими возможностями, но постарайтесь не хвастаться, даже если вы довольны своим положением.

Телец

(20 апреля – 20 мая)

Не бойтесь противостоять тому, чего вы боитесь, Телец. Энергия мышления помогает вам ясно видеть свое внутреннее «я» и внешний мир.

Обратите внимание на то, что вы чувствуете, и на темы, которые всплывут для вас на этой неделе.

Близнецы

(21 мая – 20 июня)

Друзья — идеальный вариант для развлечения, Близнецы. Пока ваша правящая планета очищает ваш дом от скрытых врагов, вы все больше осознаете, кто не на вашей стороне, а кто — на вашей стороне.

Вы можете почувствовать разочарование и грусть, когда придет время разорвать связи.

Но считайте это необходимой практикой исцеления и закрытия. В мире есть еще миллиарды людей, и вы найдете свое племя в свое время.

Рак

(21 июня – 22 июля)

Сегодня ты получишь то, чего действительно хотел, Рак. У друзей есть забавный способ выжить, когда вы меньше всего от них этого ожидаете.

Вы намекали о вечеринке, которую вы хотели бы провести, или о однодневной поездке в какое-нибудь интересное место, которое было бы лучше в компании?

Где-то на этой неделе вы можете обнаружить, что ваш друг инициирует весь побег, и вы оба отправляетесь на столь необходимое развлечение.

Лев

(23 июля – 22 августа)

Оставь некоторые вещи без внимания, Лев. Зачем подвергать риску свое эго и репутацию, если в этом нет необходимости.

Некоторые ситуации не требуют вашего гнева, негодования или мнения, особенно когда ситуация очевидна. Сосредоточьтесь на вещах, которые развивают вас и помогают расти.

Возможно, вам не нравится то, что происходит, но разве это проблема, которую вам нужно решить? Если нет, позвольте соответствующему человеку разобраться с проблемой.

Дева

(23 августа – 22 сентября)

Верьте в будущее, Дева. Когда ваш правитель прокладывает себе путь через ваш сектор веры, убеждений и личной философии, вы находитесь в таком положении, что ваша собственная религия может быть восстановлена ​​​​вам.

Это может проявляться в том, что вы делаете и говорите, включая любую духовную практику, от которой вы отказались из-за чувства оторванности от традиций прошлого.

Но теперь это ваш шанс дать новое определение тому, что значит быть духовным человеком. Начните там, где вы чувствуете, что вас ведут.

Весы

(23 сентября – 22 октября)

Ваши мечты сбываются, Весы. Вы можете обнаружить, что начинаете чувствовать, что дела идут лучше, еще до того, как они ощутимо проявятся для вас.

Это ваше время, чтобы заложить фундамент для будущего. Итак, в какой бы области вашей жизни вы ни хотели, чтобы что-то развивалось, используйте это время, чтобы выполнить работу и начать воплощать ее в жизнь.

Скорпион

(23 октября – 21 ноября)

Людям нравится быть рядом с тобой сегодня, Скорпион. Ответ «Любовь — это ответ» может показаться банальным, но в том, что говорится, есть доля правды, когда вы находитесь в правильном состоянии ума.

Сейчас у вас есть два варианта: оттолкнуть от себя то, что вы любите, или притянуть их ближе к себе. Ваше решение о том, на чем сосредоточиться, является наиболее важным фактором при принятии решения о том, какой образ жизни вы выберете жить сейчас.

Стрелец

(22 ноября – 21 декабря)

Вы знаете о вещах, которые упускали раньше, Стрелец. Здоровье выходит за рамки диеты и питания, оно также связано с ясностью ума и концентрацией внимания.

Ваш сектор повседневной жизни, маленьких домашних животных и деталей, которые создают и способствуют результатам, пришло время успокоиться и засучить рукава. У вас есть это!

Козерог

(22 декабря – 19 января)

Каждый день особенный, но сегодня твой день, Козерог. Вы тот человек, который решает, что является по-настоящему романтичным или милым. Не знаю? Затем переопределите это и найдите время, чтобы снова открыть себя.

Пандемия оказала на вас большое давление, которое во многом повлияло на ваше отношение к жизни. У вас есть шанс восстановить то чувство, которое вы хотите чувствовать — полное надежды.

Водолей

(20 января – 18 февраля)

Водолей, внесите изменения в ту область своей жизни, которая требует внимания. Вы — авторитетная фигура и дизайнер, который управляет своим будущим и своей жизнью.

Даже если вы не имеете «полного контроля» над каждой сферой своей жизни, вы можете сделать выбор, который начнет медленно менять траекторию вашего будущего. На самом деле, Водолей будущее уже наступило, и время действительно на вашей стороне.

Рыбы

(19 февраля – 20 марта)

Не позволяй мелочам вызывать у тебя стресс, Рыбы. Все дело в деталях: в том, что вы говорите, на чем концентрируетесь и как вы предпочитаете думать. Есть негативная болтовня в уме?

Затем начните переучивать свой внутренний диалог, питая себя полезным контентом из качественных книг, музыки и людей, которым вы позволяете говорить в своей жизни.

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