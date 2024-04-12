Тряпки для посуды, тряпки из микрофибры и кухонные полотенца являются основными дома, но не все знают, как их стирать и как часто.

Кухонные салфетки и кухонные полотенца невероятно полезны для чего-либо: от уборки пролитой воды до сушки чистых столовых приборов и посуды, но знаете ли вы, как чистить кухонные полотенца и кухонные полотенца, как дезинфицировать кухонные полотенца? Читайте дальше, чтобы узнать.

Как чистить кухонные салфетки и кухонные полотенца

Руки вверх, если вы редко стираете посудные или кухонные полотенца! Это большинство из нас, потому что, в конце концов, кухонные салфетки обычно используются только для сушки уже очищенной посуды, чтобы она не испачкалась, не так ли? неправильно.

Стирка кухонных полотенец важна по двум причинам. Во-первых, когда вы протираете чистую посуду, вы удаляете не только избыток воды, но и любые остатки мыла, которые впоследствии могут вызвать рост бактерий в волокнах. Во-вторых, обычное кухонное полотенце может поглощать примерно в 20 раз больше своего веса, не чувствуя влажности, а это значит, что даже если мы думаем, что кухонное полотенце сухое, оно на самом деле может быть влажным, что приводит к появлению плесени, плесени и т.д. . Хотите знать, как стирать кухонные полотенца и как чистить кухонные полотенца? Тогда читайте дальше.

Как чистить кухонные полотенца: моющие средства, настройки и циклы

К счастью, стирать кухонные полотенца так же просто, как положить их в стиральную машину. Вы можете без волнений прокипятить кухонные полотенца на обычном цикле в стиральной машине – белье чрезвычайно крепкое, и его не нужно стирать вручную (если вы этого не очень, очень хотите).

Интересно, при какой температуре стирать кухонные полотенца? Ответ частично зависит от того, какой тип стирки вы хотите сделать. Для обычной стирки вы можете постирать кухонные полотенца во время обычной стирки, особенно если вы используете эффективное моющее средство, предназначенное для удаления пятен даже при низких температурах. Если ваши кухонные тряпки очень грязные или вы хотите их продезинфицировать, рекомендуется более высокая температура.

Хотите знать, как постирать кухонные тряпки и полотенца, которые использовались для вытирания разлитой воды на рабочих поверхностях? Выбирайте моющее средство, направленное на удаление пятен и любые мелкие следы или изменения цвета, оставляя ваши кухонные полотенца выглядеть как новые. Для более сильных пятен не бойтесь предварительно обработать их пятновыводителем.

Как продезинфицировать кухонные полотенца

Стандартная стирка с использованием обычного моющего средства эффективно уничтожает бактерии на кухонных полотенцах, но если вы хотите знать, как продезинфицировать чистящие ткани и глубоко очистить их, стирайте при минимуме 60°C, добавив средство на основе отбеливателя. дезинфицирующую силу. Кроме того, используя свое обычное моющее средство, добавьте ¾ чашки жидкого хлорного отбеливателя в дозатор отбеливателя стиральной машины, а затем постирайте как обычно. Чтобы узнать, как безопасно чистить кухонные тряпки с отбеливателем, и получить более общие советы по использованию отбеливателя в стиральной машине.

Сушка кухонных полотенец

Сушка на шнурке является лучшим способом сушки кухонных полотенец, поскольку существует риск того, что сушильная машина может расщепить волокна или расплавить любые швы или клей, соединяющий узоры. Довольно часто не рекомендуется сушить полотенца естественным путем, поскольку это занимает очень много времени, а если оставить полотенце влажным на время, это будет способствовать появлению плесени, но кухонные полотенца настолько маленькие и легкие, что высыхают быстро, поэтому действительно нет причин не повесить их на линию.

Как стирать салфетки из микрофибры

При уборке салфетка из микрофибры, как магнит, притягивает грязь и пыль, прилипая к нежелательному мусору и бактериям. Но эти специальные чистящие средства тоже нужно чистить! Лучший способ стирки тряпок из микрофибры не всегда самый очевидный, но знать, как стирать тряпки из микрофибры, просто и понятно, и это обязательно изменит ваш режим уборки.

Итак, можно стирать салфетки из микрофибры? Да. Можете ли вы сохранить качество ткани из микрофибры? Да. Единственные «Нет», которые вам нужно запомнить, это:

БЕЗ тепла

БЕЗ ополаскивателей

БЕЗ стирального порошка

Как чистить полотенца из микрофибры в стиральной машине

Всегда лучше стирать ткани из микрофибры сами по себе, но если вам нужно запустить смешанную загрузку, убедитесь, что это только другие синтетические материалы, не ворсинки: в частности, хлопок является одним из материалов, который лучше хранить отдельно от микрофибры. Стирать в холодном или теплом режиме без моющих средств. После завершения цикла оставьте сушиться на воздухе или сушить на слабом огне в барабанной сушилке.

Как чистить салфетки из микрофибры вручную

Ручная мойка часто является самым простым способом очистки, а для тряпок из микрофибры нужна только вода! Дайте грязной ткани из микрофибры смочить в прохладной или теплой (не горячей) воде, а затем руками потрепайте полотенце и удалите грязь и грязь. Хорошо промойте и дайте высохнуть на воздухе.

Сушить полотенце из микрофибры в сушильной машине или гладить?

Нет, но если вы выбираете сушильную машину, обязательно используйте ее на низком уровне. Высушивание на воздухе вашей микрофибры не только продлит ее срок службы, но и предотвратит сбор сыпучих частиц, которые часто попадают в сушильные машины и условия высокой температуры. Если вы предпочитаете использовать сушильную машину, используйте ее только на низкой температуре или без нее и не смешивайте ее с материалами, не содержащими микроволокна, в процессе сушки. Никогда не гладьте тряпки из микрофибры – высокая температура утюга сделает полотенце менее эффективным чистящим инструментом.

Очистка кухонной губки

Для достижения наилучших результатов чистите губки несколько раз в неделю; иначе вы будете иметь повышенный риск развития бактерий, не говоря уже о неприятном запахе вокруг раковины. Есть три эффективных способа сделать это:

Поместите губку в посудомоечную машину с помощью обычного цикла, если она у вас есть, поскольку высокая температура убьет любые микробы.

Умойте губку в раковине очень горячей водой с антибактериальным моющим средством, втирая ее в губку руками, а затем ополаскивая. Затем замочите в очень слабом растворе отбеливателя и воды (галлон воды и столовая ложка отбеливателя) и оставьте замачивать на час. Затем смыть.

Поместите мокрую губку в микроволновку и поставьте ее на высокую температуру на две минуты. Убедитесь, что в губке нет кусков металла, и будьте осторожны с этим методом, поскольку губка может обжечься, если ее не увлажнить должным образом. Будьте осторожны, вынимая губку, поскольку она будет очень горячей.

Источник: cleanipedia

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