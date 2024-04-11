Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро для вашего знака зодиака на 11 апреля.

Ежедневное чтение Таро по одной карте и гороскоп для всех знаков зодиака на 11 апреля.

Ваше ежедневное чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака уже здесь на 11 апреля с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

Что вам может показаться интересным в этот день, так это то, что он дает вам возможность взять что-то сложное в своей жизни и использовать его с пользой.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Тройка Кубков, перевернутая.

Друзья приходят и уходят. Иногда нет смысла оставаться в отношениях с другим человеком.

Возможно, даже не имеет смысла принимать их звонки. Поначалу отправлять их на голосовую почту кажется невежливым, но это ваша граница. Не пересекайте его.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Семерка Пентаклей.

Вы учитесь основам.

Овладение новым навыком является важным шагом на пути к личному развитию.

Вы должны оставаться конкурентоспособными и оставаться на вершине своей игры.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Девятка Мечей.

Люди не всегда стараются изо всех сил ладить с другими.

Действительно есть такие люди, которые ищут способы проникнуть вам под кожу.

Хитрость в том, чтобы не позволить им это сделать. Держите ту кнопку, которая вас раздражает, когда ее нажимают, скрытой.

Даже не намекните, где его можно найти.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Справедливость в перевернутом положении.

Читаешь новости и удивляешься, что вообще происходит в мире?!?

Вы не можете всегда зависеть от властей, которые будут действовать так, как вы считаете, что они должны.

Вот почему так важно быть тем человеком, который является светом миру, который видят другие.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Двойка Мечей, перевернутая.

Что-то сбивает с толку? Вы так долго были в конфликте, сделайте перерыв. Этот момент близок.

Вы думали и слишком много думали, но как только вы перестали беспокоиться, вот оно. Решение!

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Отшельник, перевернутая.

Бывает время уйти в свое личное пространство и немного отдохнуть, но сейчас, возможно, не подходящее время.

Есть люди, которым вы нужны и которым важно, что вы говорите. Объявиться. Ваше присутствие важно.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Двойка Кубков, перевернутая.

Постарайтесь не беспокоиться о вещах, которые вы не можете контролировать.

В сутках не так уж много часов. Зачем тратить то, на что у вас ограничено время, на вещи, которые не будут иметь значения ни сегодня, ни завтра.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Сила, перевернутая.

Вы можете думать, что сейчас вам нужно быть самым сильным в своей семье, но бывают моменты, когда вам нужен кто-то, кто будет сильным вместо вас.

Пусть кто-нибудь другой возьмет на себя инициативу прямо сейчас. Позаботьтесь о себе. Отдых.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Повешенный, перевернутая.

Ваше терпение какое-то время помогало, но теперь ваша очередь изменить ситуацию к лучшему.

Вы делали вещи так, как все остальные.

Но теперь вам нужно делать то, что имеет для вас смысл.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Король Пентаклей, перевернутая.

Финансы — не самая сильная черта каждого человека, поэтому, если вы влезли в небольшие долги, не ругайте себя из-за этого. Быть инициативным. Постарайтесь сделать все возможное, чтобы отплатить за это.

Если вы не знаете, с чего начать лучше управлять своими деньгами, все, что вам нужно сделать, это попросить кого-нибудь за советом, например, консультанта по долгам или специалиста по финансовому планированию. Вот для чего они здесь.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Императрица

Ваша интуиция может вести вас туда, где ваш разум не понимает пути.

Начните небольшой утренний распорядок дня, позволив себе встретить день в медитации или молитве.

Вы обретете понимание и ясность ума, чтобы начать день.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Королева Жезлов

Делайте то, что, как вы знаете, имеет для вас смысл. Всегда найдутся скептики или люди, критикующие ваш выбор.

Суть в том, что они не несут ответственности за вашу жизнь.

Итак, последнее слово в том, как вы хотите жить, остается за вами.

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