Если вам интересно, как очистить мутные стаканы лучший способ – помыть их вручную. Это самый мягкий, но самый эффективный способ ухода за стеклом, а также удаление любой неприглядной вспотевшей пленки. Если делать это регулярно, этой простой техники промывки должно быть достаточно, чтобы предотвратить дальнейшее помутнение.

Промойте стекло

Пропустите стакан под краном, используя теплую воду, следя, чтобы он не был слишком горячим, иначе стекло может треснуть.

Добавить мыло

Добавьте немного мягкого моющего средства в миску для мытья посуды. Избегайте использования жестких моющих средств на основе отбеливателя или ароматизированных моющих средств, поскольку они могут быть абразивными и повредить стекло или задержаться на поверхности.

Очистите стекло

Губкой, смоченной в мыльно-водном растворе, сверните стекло вокруг губки. Лучше использовать губку с ручкой, чтобы избежать слишком сильного прямого давления руками на стекло во время чистки.

Используйте уксус

Смешайте две столовые ложки белого уксуса с одним стаканом воды и с помощью пульверизатора или бумажного полотенца нанесите раствор на стекло. Кислота в уксусе расщепит любое помутнение. Это также придаст стакану более блестящий вид.

Промойте стекло

Высушите очки

Используйте салфетку из микрофибры или кухонный рулон, чтобы немедленно высушить их.

Совет: если стекло особенно помутнело, перед мойкой добавьте пять столовых ложек уксуса в половину чаши воды. Затем оставьте стакан в миске на ночь. Если у вас несколько бокалов, застелите бумажные полотенца на дно миски, чтобы защитить бокал от повреждения.

Как очистить мутные стаканы с помощью зубной пасты

Это отличный способ вернуть вашему стеклу блеск! Нет необходимости использовать любую из этих модных отбеливающих зубных паст, смесей для борьбы с зубным камнем или цветных гелей – обычная белая зубная паста прекрасно справится со своей работой. Будучи очень, очень мягким абразивом, зубная паста мягко удаляет мутную пленку, не причиняя вреда стеклянной посуде, так что вы можете использовать этот метод даже для любого хрупкого кристалла.

Нанесите немного зубной пасты на стекло (внутри и снаружи).

Используйте старую чистую зубную щетку (или любую щетку с жесткой щетиной), чтобы отчистить зубную пасту, размазывая ее по стеклу.

Смойте зубную пасту теплой водой.

Высушите стекло салфеткой из микрофибры или кухонным полотенцем.

Как очистить мутные стаканы с помощью уксуса

Белый уксус действительно необходим для чистки – он действует на все: от грязных кастрюль и сковородок, мытья чайника, вымазанных окон и даже мутной стеклянной посуды. Способ настолько прост, что не займет у вас времени.

Наполните миску белым уксусом (не солодовым).

Опустите стаканы в миску с уксусом на несколько секунд и извлеките. Стаканы должны получиться чистыми.

Большая часть уксуса улетучится, когда он высохнет, и вместе с этим начнет исчезать запах. Однако вы можете помочь ему, сполоснув стекло теплой водой.

Вытрите очки салфеткой из микрофибры или кухонным рулоном.