Украинцам рассказали, нужно ли становиться на военный учет, если они уехали за пределы Украины.

Украинцы, которые находятся за границей, должны стать на военный учет, что является обязательным в условиях общей мобилизации и военного положения в Украине из-за военной агрессии России. Это касается мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, получающих повестки.

Военный учет проводится по месту жительства военнообязанных согласно положениям законодательства Украины. Государственные органы и учреждения, где работают или учатся эти лица, участвуют в этом процессе.

Граждане Украины, временно находящиеся за границей, подлежат специфическим правилам ведения военного учета, определенным правительством Украины. Тем, кто постоянно проживает за границей, военный учет не нужен.

Дипломатические учреждения Украины за границей обеспечивают соответствующие меры для подлежащих военному учету, в частности, помогают вернуться на территорию Украины во время мобилизации или военного положения.

Граждане, выезжающие за границу на длительный срок, обязаны лично обратиться в соответствующие органы для снятия с военного учета. Нарушение этого порядка может привести к административной ответственности в виде штрафа.

Следует также отметить, что Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины рассматривает законопроект по мобилизации, в котором предусмотрено ограничение предоставления консульских услуг гражданам без военно-учетных документов.

Источник: obozrevatel

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