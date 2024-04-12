По этому рецепту куриные окорочка или другие части тушки получаются невероятно сочными, вкусными и румяными – и все благодаря оригинальному соусу.

В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар Валентина Кущ поделилась с украинцами рецептом вкусного и оригинального гавайского блюда – курицы хули-хули.

Для приготовления запеченных куриных окорочков хули-хули нам понадобятся следующие ингредиенты:

бедра куриные – 4-6 шт.

соевый соус – 60 г

сок ананаса – 150 г

кетчуп – 50 г

сахар – 50 г

имбирь свежий – 2 ст.л. натертого

чеснок - 4 зубчика

куриный бульон или просто вода – 50 г

растительное масло (лучше кунжутное) – 2 ч.л.

крахмал кукурузный – 1 ч.л.

для декора можно использовать кунжут, зеленый лук, ананас

Сначала готовим соус. Для этого смешиваем соевый соус, ананасовый сок, бульон или воду, измельченный имбирь, тертый чеснок, кетчуп, сахар, растительное масло, ставим на огонь, доводим до кипения и провариваем еще 3 минуты. Добавляем разбавленный холодной водой крахмал и доводим соус до загустения.

"Пробуем, добавляем что-то по вкусу, если кому-то чего-то не хватает. Я люблю острое, поэтому добавила немного шрирачи", – объясняет шеф-повар.

Готовому соусу даем остыть, а затем заливаем им куриные окорочка и оставляем мариноваться на несколько часов.

Запекаем куриные окорочка в соусе в разогретой до 180 градусов духовке в течение 40 минут. Через 20 минут запекания шеф-повар довабила к курице кусочки свежего ананаса.

"Заодно посмотрела, как румянится курица. Если сильно, потому что маринад сладкий - прикройте ее фольгой. Я еще допекала под грилем", - добавила Валентина Кущ.

Последние новости Украины:

Леся Никитюк раскрыла секрет борща, от которого в восторге.

Добавьте всего один ингредиент – звезда "Женского квартала" подсказала, как улучшить вкус любимого блюда.

Без теста и духовки – Ольга Сумская поделилась рецептом быстрой пиццы на сковороде.