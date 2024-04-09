Приготовление паски на Пасху завершается оформлением глазурью, которую обожают все, поэтому этот простой рецепт обязательно пригодится.

Идеальная белковая глазурь, которая не липнет – говорит об этом рецепте блоггер Кристина Булезюк, пишет Politeka.net.

Ингредиентов нужно всего три: белок яйца холодный – 2, 1 ст. сахарной пудры, щепотка соли.

Ход приготовления глазури для паски следующий: чтобы она получилась идеальной, нужно аккуратно разделить белки от желтков.

«Яйца должны быть холодные!», – отмечает блоггер на своей странице в Инстаграм, добавив, что при необходимости можно даже оставить отдельно белки на час в холодильнике.

Рецепт идеальной глазури для паски.

Теперь начинаем взбивать белки на малой скорости, немного добавив соли. Когда белки станут густой пеной, нужно постепенно добавить стакан сахарной пудры.

«Важно! В белок не должна попадать влага, вся посуда сухая», - подчеркивает хозяйка.

Для изменения цвета глазури для паски можно добавить пищевой краситель.



«Для декора можно использовать все: цветы, печенье, шоколад, орехи, фрукты, что душа пожелает. Обязательно смазывать горячие паски - так быстрее высохнет глазурь», - поделилась Кристина еще одним советом.

Рецепт идеальной глазури для паски.

Отметим, что в глазурь для паски также добавляют лимонный сок. Рецепт такой глазури очень простой. Понадобятся белок яйца – 1 шт., пудра сахарная – 200-230 г., сок лимонный – 2 ч. л.

Сначала яичный белок необходимо влить в миску и взбить вилкой. Всыпать треть сахарной пудры и добавить лимонный сок. Затем следует тщательно размешать массу, пока пудра не растворится. Далее частями всыпать оставшуюся пудру и перемешивать венчиком до однородного состояния.

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