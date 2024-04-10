Опытная хозяйка подсказала, что делать, если желтеет чеснок, чтобы быстро, без лишних хлопот и затрат спасти вожделенный урожай.

Чеснок достаточно неприхотлив в выращивании, но и он может подарить хозяевам неприятные сюрпризы.

Так, чеснок может вдруг начать желтеть.

Одной из причин, по которой чеснок желтеет, может быть неправильный грунт. При выращивании чеснока не подходит закисленный грунт. Такой грунт не дает чесноку достаточное количество полезных вещей, что и сказывается на качестве урожая. Главный признак этой проблемы – листья чеснока начинают желтеть.

Желтеет чеснок на грядке и из-за незватки азота. В таком случае желтеют кончики листьев чеснока – не все листья. При этом первыми начинают желтеть нижние листья чеснока, более взрослые.

Для решения этой проблемы существует простое народное средство – раствор нашатырного спирта. Аммиак в своем составе содержит 82% азота в легкоусвояемой для садовых растений форме. Нашатырный спирт (10% водный раствор аммиака) действует почти мгновенно.

Кроме того, благодаря специфическому резкому запаху аммиачной воды, чеснок можно обезопасить от такого вредителя, как луковая муха. Еще один плюс – раствор нашатырного спирта также снизит кислотность почвы после полива и улучшит его структуру.

«Пожелтевший чеснок – Аммиак в помощь. Быстро действует», - заверила, в частности, садовод и блоггер Фролова Диана.

Пропорция такова - на 10 л воды: одна столовая ложка нашатырного спирта.

Что делать, если пожелтел чеснок.

Поливаем чеснок этим раствором из лейки, чтобы он попадал и под корень, и на перья. В течение сезона следует выполнить 2-3 полива раствором.

Однако следует подчеркнуть, что причина пожелтения чеснока может быть другой.

Недостаток калия также сказывается на чесноке – желтеют кончики листьев. Лист при этом может скручиваться, на пластинках могут появляться коричнево-ржавые пятнышки, верхушки со временем отмирают, а рост растений замедляется. Нехватка калия часто встречается после излишнего полива и пересыхания почвы, при избытке азотных удобрений.

Что делать, если пожелтел чеснок.

А вот при недостатке магния лист чеснока желтеет практически полностью. Чеснок растет очень плохо, и головка формируется медленно. Такие изменения наблюдаются чаще в возрасте 6-9 листьев.

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