Для того чтобы быстро проверить батарею на смартфоне Xiaomi и ее износ можно использовать всего одну, но очень полезную комбинацию.

Износ аккумуляторной батареи остается одной из самых больших проблем на смартфонах. И Xiaomi не исключение.

Для того чтобы внезапно не остаться без связи необходимо периодически проводить проверку батареи.

Так, самый быстрый способ проверки состояния батареи на Xiaomi – с помощью специального кода. А именно *#*#6485#*#*. Код вводится как обычный номер при звонке.

Если им воспользоваться, на экране появится отчет о текущем состоянии аккумулятора устройства, где MB_00 — заряд аккумулятора;

MF_06 — емкость батареи, заявленная производителем;

MF_05 - емкость АКБ на текущий момент (могут отсутствовать);

MF_02 – количество циклов перезаряжания;

MB_06 – состояние аккумулятора.

Отметим, что некоторые данные могут отсутствовать, это зависит от версии Android.

Считается, что при нормальном использовании за год батарея теряет примерно 15-20% своей емкости, при более интенсивном – до 50%. Тем, у кого остаточная емкость аккумулятора смартфона составляет менее 80%, стоит задуматься над заменой аккумулятора.

Также в некоторых случаях будет полезно узнать, как отличить оригинальный аккумулятор Xiaomi от подделки. Да, большинство внешних аккумуляторов Xiaomi имеют на упаковке наклейку с защитным слоем. Если соскреб этот слой, под ним будет 20-значный цифровой код. Его и нужно ввести на сайте компании Введите этот код на сайте компании mi.com/verify/, чтобы подтвердить подлинность внешнего аккумулятора Xiaomi.

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