Этот вкусный весенний салат с редиской действительно отличается от других и сможет стать отличным дополнением не только к повседневному, но и к праздничному столу.

Об этом рецепте салата с редиской блоггер и автор кулинарной книги Татьяна Юшина говорит как об очень вкусном и необычном.

Итак, рецепт весеннего салата с редиской, грибами и кукурузой.

Понадобятся следующие ингредиенты: 400 г свежих грибов (шампиньоны), 1 луковица (по желанию), 10-12 шт редиса, 2 яйца, половина баночки кукурузы, зелень любая по вкусу (например, петрушка), соль и перец, 1 ч. л горчицы, 1 ст.л майонеза, 1 ст.л сметаны, 1 ч.л прованских трав.

Как приготовить салат с редиской по-новому.

Шаг первый в приготовлении салата с редиской по-новому: грибы нарезать тонкими слайсами и обжарить на небольшом количестве до готовности масла. В конце приготовления посолить и поперчить.

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«Если используете лук, то обжарьте», - отметила хозяйка на своей странице в Инстаграм .

Яйца нужно сварить и порезать. Редис нарезаем кружочками, а зелень следует мелко нарубить.

Как приготовить салат с редиской по-новому.

Все ингредиенты салата совмещаем и добавляем кукурузу.

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Для заправки просто необходимо смешать майонез, сметану, горчицу и специи.

Заправляем салат и можно подавать на стол!

«По желанию, этот салат можно заправить растительным маслом + горчица. Тоже вкусно выходит, я делала. Также, для пикантности можно добавить чеснока», - отметила блогер.

Как приготовить салат с редиской по-новому.

Подчеркнем, что редис защищает от вирусных заболеваний и укрепляет иммунитет. Так, редис, ценный, в частности, благодаря содержанию в нем природных антибиотиков – фитонцидов, защищающих дыхательную систему от вирусов и инфекций. Острый по вкусу овощ избавляет организм от избытка слизи, что особенно полезно при простуде, ангине и астме. Кроме того, редис успокаивает боль в горле.

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