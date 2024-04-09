В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар Валентина Кущ предложила украинцам невероятный рецепт творожной шоколадной паски с вишневой начинкой.
Для приготовления паски нам понадобятся следующие ингредиенты (на форму 600 мл):
- творог (жирность 5%, сухой, при необходимости отжимаем) – 300 г
- шоколад черный – 150 г
- сливки жирные – 100 г
- желток яичный – 1 шт.
- масло сливочное (мягкое) – 100 г
- пудра сахарная – 100 г
- ваниль
Для вишневой начинки:
- вишня (замороженная) – 100 г
- сахар – 30 г
- крахмал кукурузный – 10 г
Творог перетираем через сито.
Смешиваем сливки с желтком, ставим на огонь и варим до загустения, постоянно помешивая. В горячую массу добавляем шоколад и перемешиваем до однородности, чтобы он полностью растопился.
Чтобы приготовить вишневую начинку, к вишне добавляем сахар и немножео воды и варим в течение 3-5 минут. Добавляем крахмал, разбавленный холодной водой, и загущаем. Даем начинке хоть немного остыть.
Сливочное масло с сахарной пудрой и ванилью взбиваем до побеления и пышности.
Смешиваем сперва перетертый творог со сливочно-шоколадной массой, а затем добавляем взбитое масло и снова перемешиваем.
Форму для паски шеф-повар плотно обтягивает пищевой пленкой. Выкладываем часть твророжной массы и разравниваем ее по стенкам, внутрь выкладываем вишневую начинку, а затем закрываем ее остальным творогом.
"Накрываем пленкой и в заморозку на 4 часа, а лучше на ночь. Форму снимаем еще с замороженной паски!!! Даем оттаять, украшаем и смакуем", – добавила Валентина Кущ.
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