Такая паска станет украшением праздничного стола на Пасху, ее можно приготовить заранее, отправить в морозилку, а затем достать и разморозить, когда удобно.

В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар Валентина Кущ предложила украинцам невероятный рецепт творожной шоколадной паски с вишневой начинкой.

Для приготовления паски нам понадобятся следующие ингредиенты (на форму 600 мл):

творог (жирность 5%, сухой, при необходимости отжимаем) – 300 г

шоколад черный – 150 г

сливки жирные – 100 г

желток яичный – 1 шт.

масло сливочное (мягкое) – 100 г

пудра сахарная – 100 г

ваниль

Для вишневой начинки:

вишня (замороженная) – 100 г

сахар – 30 г

крахмал кукурузный – 10 г

Творог перетираем через сито.

Смешиваем сливки с желтком, ставим на огонь и варим до загустения, постоянно помешивая. В горячую массу добавляем шоколад и перемешиваем до однородности, чтобы он полностью растопился.

Чтобы приготовить вишневую начинку, к вишне добавляем сахар и немножео воды и варим в течение 3-5 минут. Добавляем крахмал, разбавленный холодной водой, и загущаем. Даем начинке хоть немного остыть.

Сливочное масло с сахарной пудрой и ванилью взбиваем до побеления и пышности.

Смешиваем сперва перетертый творог со сливочно-шоколадной массой, а затем добавляем взбитое масло и снова перемешиваем.

Форму для паски шеф-повар плотно обтягивает пищевой пленкой. Выкладываем часть твророжной массы и разравниваем ее по стенкам, внутрь выкладываем вишневую начинку, а затем закрываем ее остальным творогом.

"Накрываем пленкой и в заморозку на 4 часа, а лучше на ночь. Форму снимаем еще с замороженной паски!!! Даем оттаять, украшаем и смакуем", – добавила Валентина Кущ.

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