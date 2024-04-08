В современном цифровом мире нет ничего сугубо личного. Даже популярные мессенджеры, которыми мы пользуемся для общения с близкими людьми и где делимся сокровенным, собирают о нас данные и не всегда защищают их достойным образом.

Telegram стал повседневной привычкой для многих украинцев после начала полномасштабного вторжения рф. Но многие не знают, что в мобильной версии мессенджера есть функция, которая позволяет установить местоположение человека с точностью до метра. Рассказываем, как ее отключить.

Telegram следит за вами – как отключить функцию Речь идет о функции под названием "Люди рядом", которая показывает пользователей, находящихся поблизости, и довольно точное расстояние до них. Несмотря на то, что номер телефона пользователя при этом остается скрытым, он сам того не осознавая публикует свой домашний адрес в интернете.

Эксперты говорят, что злоумышленники с помощью данного функционала смогли создать полноценный скрипт, позволяющий определить точное местоположение всех пользователей Telegram, активировавших функцию, в выбранной зоне.

К слову, в самом Telegram данную уязвимость таковой не признали. По их словам, пользователи сознательно соглашаются на передачу своей геолокации, активируя функцию. Зато мессенджер Line, который имел аналогичную функцию, фактически сразу отключил ее после обращения специалистов.

Как отключить функцию Люди рядом в Telegram

Чтобы отключить отображение своего профиля, нужно перейти в мобильной версии мессенджера в "Контакты" → "Найти людей рядом".

Отключить отображение профиля можно в любой момент, нажав на кнопку "Не показывать меня" на главной странице профиля. Также, во избежание лишних рисков, не разрешайте этой функции доступ к своей геопозиции.

Telegram считается защищенным мессенджером, но его история указывает на возможный контроль со стороны ФСБ рф. Ранее издание Wired опубликовало материал об уязвимостях в мессенджере Павла Дурова.

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