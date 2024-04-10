В сети появилась информация о вредоносной программе, что ворует данные пользователей и получает таким образом доступ к картам.

Эксперты из Group-IB выявили новый вирус под названием GoldPixaxe, который направлен на пользователей iPhone и Android-смартфонов. Этот вредоносный софт маскируется под обычные приложения и вынуждает пользователей передавать свои персональные и биометрические данные злоумышленникам, пишет Tom's Guide.

В отличие от Android, где подобные трояны встречаются довольно часто, GoldPixaxe – первый в своем роде вирус для iOS, который нацелен на похищение биометрических данных пользователей.

Представители Group-IB подчеркнули, что похищенные биометрические данные используются для создания фальшивых ИИ-персонажей, которые затем могут выдавать себя за настоящих пользователей и получать доступ к их банковским счетам.

Большинство жертв этого трояна находятся во Вьетнаме и Таиланде, однако имеются признаки распространения атак на другие регионы. Специалисты уже проинформировали Apple о деталях этого вируса.

Пока разработчики софта работают над устранением угрозы, эксперты советуют всем активировать на своих устройствах "Режим блокировки", который ограничивает функциональность некоторых приложений. Кроме того, с выходом iOS 17.3 была добавлена функция под названием Stolen Device Protection ("Защита украденного устройства"), которая позволяет защитить данные в случае кражи iPhone.

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