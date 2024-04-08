Следуя этим простым шагам, можно оперативно и точно очистить телефон и ускорить его работу, если в последнее время он стал работать намного медленнее.

Активно использование смартфона неизбежно приводит к захламлению памяти, накоплению кэша, дубликатов фото, старых файлов и ошибок. При этом теряется объем батареи и со множественными запущенными фоновыми программами телефон работает намного медленнее.

Чтобы ускорить работу телефона, следует сделать несколько шагов, для которых не обязательно обращаться в сервис. В первую очередь следует заняться удалением ненужных приложений.

Удалите ненужные приложения. Перед тем как делать что-либо еще, просмотрите приложения на вашем смартфоне. Чем больше приложений скачано на телефон, тем сложнее ему работать, если они стоят на автозапуске и работают в фоновом режиме. Поэтому, удаляя лишние приложения, вы упрощаете работу телефону.

Далее проверьте наличие обновлений приложений и устройства. Программы нужно обновлять, чтобы получить новые функции, улучшить производительность или исправить обнаруженные ошибки. Также смартфоны нуждаются в регулярных обновлениях для поддержания корректной работы, улучшения функционала – иногда без них работа телефона существенно снижается из-за ошибок предыдущего обновления.

Следует также обязательно очистить историю браузера, кэш телефона и каждого приложения по отдельности. Отметим, при этом вся ваша сохраненные пароли, файлы и ваши онлайн-данные сохранятся на устройстве. Чтобы освободить память и ускорить работу телефона, удалите данные с дубликатами файлов, кэш фото и другой мусор. Это можно сделать в настройках каждого приложения.

Перезапустите или сбросьте телефон до заводских настроек. Длительное использование замедляет работу устройства. Иногда простая перезагрузка системы может помочь ускорить работу телефона. Если это не помогает, попробуйте сбросить устройство до заводских настроек. Но при этом вы потеряете вообще все личные данные, обратите на это внимание и сделайте копии.

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