Есть несколько важных правил ухода за клубникой весной, которые помогут вырастить здоровые растения и получить в будущем щедрый и вкусный урожай.

Первое дело, когда вы начинаете уход за грядкой клубники весной – это убрать с нее все лишние, в частности старые листья, мульчу, сорняки и мусор.

Зимой мульча защищает корни клубники от промерзания, а вот в период потепления она принесет только вред, став рассадником болезнетворных микроорганизмов и вредителей. Поэтому полностью убираем старую мульчу, а также срезаем старые листья, оставляя только молодые зеленые.

Следующий шаг - разрыхлить и окучить почву вокруг кустов клубники, оберегая корни от возможных повреждений. Особое внимание следует обратить на кусты, где корни могут быть открыты, лежать на поверхности почвы, и обязательно окучить их, чтобы корень не засох.

Также рекомендуется провести профилактическую обработку растений от заболеваний с помощью фунгицида, который поможет защитить клубнику от грибковых заболеваний. Кроме того, не забывайте подкармливать клубнику, чтобы она активнее росла, развилась и формировала завязь.

Весной можно пересадить клубнику, если вы не делали этого осенью. Проводим пересадку тогда, когда температура воздуха будет держаться на отметке выше +10 градусов.

При этом не рекомендуется сажать клубнику после пасленовых культур (баклажаны, перец, помидоры, картофель), потому что они переносят одни болезни. Также плохими предшественниками для клубники будут огурцы, кабачки, капуста и малина.

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