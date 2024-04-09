Многие огородники пользуются простым, доступным и очень полезным лайфхаком для выращивания кабачков, который поможет защитить растения в открытом грунте.

Весной, чтобы уберечь высаженные в открытом грунте кабачки от холода, огородники часто накрывают их пластиковыми пятилитровыми бутылками, и это очень удобно.

Кабачки – культура теплолюбива, и хотя они могут выдерживать кратковременное понижение температуры до +5+6 градусов, лучше вообще не подвергать их температуре ниже +10 градусов.

В первое время после высадки рассады кабачков их рекомендуется накрывать пластиковыми пятилитровыми бутылками со срезанным дном – это своеобразная маленькая теплица, для которой вам не придется тратить лишние средства и время.

Такие бутылки очень удобны и практичны в качестве укрывного материала. Для удобства можно один раз подготовить запас 5-литровых бутылок со срезанным дном, а затем не возиться и использовать их каждый год.

Рекомендуется, когда накрываете кабачки бутылкой, прижать ее к земле, чтобы укрытие было устойчивым к порывам ветра.

Такой способ защиты кабачков от холодов обладает множеством преимуществ. Бутылки помогут поддерживать комфортную температуру для роста и развития растений, а также необходимый уровень влажности. При этом влажность очень удобно регулировать, откручивая или закручивая крышку бутылки – советуют откручивать их утром, а затем закручивать на ночь.

Если вдруг прогнозируется сильное похолодание, то сверху на грядку можно просто постелить пленку или нетканое полотно, без риска повредить рассаду и без необходимости устанавливать дуги.

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