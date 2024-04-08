Диетолог шоу "Зважені та щасливі" Светлана Фус дала оригинальный рецепт сырников с кокосовой стружкой, которые получаются вкуснее и полезнее обычных.

В этот раз на своей странице в Instagram Светлана Фус из "Зважені та щасливі" предложила украинцам приготовить вкуснейшие кокосовые сырники в духовке.

Для приготовления кокосовых сырников диетолог "Зважені та щасливі" берет следующие ингредиенты:

2 яйца

творог (жирность 5-9%) – 0,5 кг

сахар (или сахарозаменитель) – 20 г

манна крупа - 50 г

кокосовая стружка – 60 г

оливковое масло – 5 мл

Такие сырники диетолог "Зважені та щасливі" Светлана Фус советует готовить как заготовку: заморозить, а затем просто достать и запечь.

Сначала, как объясняет звезда "Зважені та щасливі", нужно миксером взбить яйца и сахар до плотной пены. Далее добавляем творог, немного оливкового масла и продолжаем взбивать массу. В конце добавляем манную крупу, кокосовую стружку и снова взбиваем творожную массу до однородности.

Формируем сырники и выкладываем их на дощечку, застеленную пергаментом, на расстоянии, чтобы они не касались друг друга. На этом этапе звезда "Зважені та щасливі" предлагает отправить сырники на дощечке в морозилку до замерзания, а затем переложить их для хранения в герметичный контейнер или пакет.

Если потом будете готовить замороженные сырники, то запекайте их в разогретой до 180 градусов духовке, а если планируете приготовить их сразу – то при 160 градусах.

Последние новости Украины:

Как приготовить удивительные сырники на завтрак: рецепт и хитрости кулинара.

Сумская показала, как оригинально приготовить яичницу на завтрак: за считанные минуты.

Рецепт нежных оладий на завтрак почти без муки.