В этот раз на своей странице в Instagram Светлана Фус из "Зважені та щасливі" предложила украинцам приготовить вкуснейшие кокосовые сырники в духовке.
Для приготовления кокосовых сырников диетолог "Зважені та щасливі" берет следующие ингредиенты:
- 2 яйца
- творог (жирность 5-9%) – 0,5 кг
- сахар (или сахарозаменитель) – 20 г
- манна крупа - 50 г
- кокосовая стружка – 60 г
- оливковое масло – 5 мл
Такие сырники диетолог "Зважені та щасливі" Светлана Фус советует готовить как заготовку: заморозить, а затем просто достать и запечь.
Сначала, как объясняет звезда "Зважені та щасливі", нужно миксером взбить яйца и сахар до плотной пены. Далее добавляем творог, немного оливкового масла и продолжаем взбивать массу. В конце добавляем манную крупу, кокосовую стружку и снова взбиваем творожную массу до однородности.
Формируем сырники и выкладываем их на дощечку, застеленную пергаментом, на расстоянии, чтобы они не касались друг друга. На этом этапе звезда "Зважені та щасливі" предлагает отправить сырники на дощечке в морозилку до замерзания, а затем переложить их для хранения в герметичный контейнер или пакет.
Если потом будете готовить замороженные сырники, то запекайте их в разогретой до 180 градусов духовке, а если планируете приготовить их сразу – то при 160 градусах.
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