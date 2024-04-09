Черная смородина не требует сложного ухода и при этом обычно дает щедрый урожай, но есть несколько частых ошибок, из-за которых вы можете остаться без ягод.

Ошибки при посадке и уходе за кустами смородины, а также болезни и вредители могут серьезно навредить, но если следовать этим советам, урожай гарантирован.

Конечно, выбор сорта черной смородины имеет огромное значение для урожайности. Важно выбирать морозостойкие сорта, поскольку саженцы из южных регионов не приспособлены к таким условиям и могут пострадать от холода, оставив вас без ягод.

Нужно найти для саженцев смородины правильное место на огороде, которое должно быть солнечным и просторным, с достаточным количеством влаги в почве, а также в идеале, огороженным от порывов ветра.

Нельзя сажать кусты смородины очень близко друг к другу. Минимальным расстоянием между кустами считается один метр. Кроме того, поскольку смородина не выдерживает кислую почву, ее категорически не рекомендуется сажать под хвойными деревьями, а также рядом со щавелем, хвощами и другими ацидофильными растениями.

Смородина не нуждается в частом поливе, достаточно будет полить кусты не менее трех раз в сезон, ведь нехватка воды сделает урожай мизерным, а ягоды маленькими и сухими.

Больше всего кусты нуждаются в воде именно в то время, когда на них появляются ягоды и растут побеги. Первый полив рекомендуется провести при росте листьев и появлении завязи ягод, второй – когда начинается созревание урожая, а третий – когда урожай уже собран.

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