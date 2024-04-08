Опытные огородники советуют высаживать некоторые растения рядом или между рядами чеснока, чтобы он защищал их от болезней и вредителей, но это нужно делать правильно.

Ранее Politeka рассказывала, что можно повысить урожайность огурцов в два раза, если посадить их возле чеснока на расстоянии 50 см, похожая ситуация и с помидорами.

Также смело между рядами чеснока можно высаживать салат и разнообразную зелень , однако важно дождаться, пока почва хорошо прогреется перед посадкой. Это универсальные и неприхотливые культуры, и такое соседство очень благоприятно для чеснока.

Морковь в огороде часто становится жертвой тли и морковной мухи, которые могут серьезно повредить урожай. Однако запах чеснока, если он будет расти рядом, отпугнет вредителей и позволит моркови сформировать здоровый и вкусный корнеплод.

Опытные огородники высаживают морковь даже после посадки озимого чеснока в ноябре – тогда уже в начале лета можно собирать первый урожай.

Также идеальными соседями для чеснока будут клубника и садовая земляника. Хорошей идеей будет посадить чеснок вокруг клубники или земляники – это защитит их от вредителей и серой гнили, а также хорошо повлияет на качество самого чеснока.

Свекла не конкурирует с чесноком за полезные вещества, поэтому соседство этих культур также будет очень удачным. Чеснок можно сажать и рядом со свеклой, и в междурядье.

При этом очень важно вовремя прореживать посадку свеклы: первое прореживание делаем, когда у растений сформирован первый настоящий лист, второе – когда сформировано по 3-5 листьев. Оптимальное расстояние между свеклой примерно 7 см.

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