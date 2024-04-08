Благодаря таким способом можно использовать свой телефон в качестве второго монитора для компьютера или ноутбука

Не всем известно, но планшеты и смартфоны на Android могут быть использованы как полноценные вторые мониторы для компьютеров или ноутбуков. Это не относится к удаленному доступу с Android к компьютеру, а к использованию второго монитора, который отображается в настройках экрана и на котором можно выводить отдельное изображение от основного монитора.

В данной инструкции представлены пять способов подключения Android в качестве второго монитора по Wi-Fi или USB, а также описаны необходимые действия, возможные настройки и дополнительные нюансы, которые могут оказаться полезными. Обратите внимание: на планшете Galaxy Tab S7 доступна встроенная функция использования в качестве второго монитора.

SpaceDesk

SpaceDesk — бесплатное решение для использования Android и iOS устройств в качестве второго монитора в Windows 10, 8.1 и 7 с подключением по Wi-Fi (компьютер может быть подключен кабелем, но должен находиться в той же сети). Поддерживаются почти все современные и не очень версии Android.

Скачайте и установите на телефон бесплатное приложение SpaceDesk, доступное в Play Маркет.

С официального сайта программы скачайте драйвер виртуального монитора для Windows и установите его на компьютере или ноутбуке.

Запустите приложение на Android устройстве, подключенном к той же сети, что и компьютер. В списке будут отображены компьютеры, на которых установлен драйвер дисплея SpaceDesk. Нажмите по ссылке «Connection» с указанием локального IP-адреса. На компьютере может потребоваться разрешить драйверу SpaceDesk доступ к сети.

Готово: на экране планшета или телефона отобразится экран Windows в режиме «Дублирование экрана».

GlideX

GlideX — фирменное приложение от ASUS (работает и на других устройствах), позволяющее использовать планшет или смартфон с Android или iOS в качестве второго монитора, все базовые функции доступны бесплатно, поддерживается сенсорный ввод с экрана мобильного устройства. Оно отличается простотой использования и наличием русского языка интерфейса.

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