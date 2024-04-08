Нередко телефоны начинают сами выключаться и перезапускаются без причины, поэтому важно сразу выяснить, с чем это связано.

Владельцы смартфонов Xiaomi время от времени сталкиваются с неприятной ситуацией, когда их устройство постоянно перезагружается или же внезапно завершает работу без причины, затем снова включается и так может продолжаться несколько циклов.

Прежде чем приступить к устранению проблемы, важно выяснить возможные причины постоянной перезагрузки вашего устройства. Они могут быть следующими:

Проблемы с программным обеспечением: поврежден или удален системный файл, установлено несовместимое приложение, вирус или обновление установлено с ошибкой. Сразу просмотрите, не удаляли ли вы ничего важно с устройства.

Проблемы с аппаратным обеспечением: неисправность кнопки питания, не отвечает экран, перегрев процессора, механическое повреждение (после падения или попадания влаги). Обратите внимание особенно на последний пункт.

Проблемы с аккумулятором (низкий уровень заряда или неисправность батареи). Особенно если ранее при низких процентах зарядки телефон уже перезагружался подобным образом.

Проверьте наличие обновлений ПО. Обновление может исправить ошибки предыдущей версии и устранить проблему. Иногда предыдущие обновления могут быть с ошибками и массово вызывают такую проблему.

В приложении "Очистка" можно удалить временные данные, которые могут замедлять работу устройства.

Используйте антивирусное приложение для проверки наличия вредоносных программ.

Избавьтесь от приложений, которые могут замедлять работу устройства.

Загрузите последнюю версию прошивки для вашего устройства с официального сайта Xiaomi и установите её.

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