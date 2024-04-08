Если вам надоели традиционные яблочные и творожные пироги, то стоит попробовать этот рецепт, который приятно удивит оригинальностью, невероятным вкусом и ароматом.

Шеф-повар Валентина Кущ на своей странице в Instagram предложила украинцам оригинальный рецепт пирога с фаршированными яблоками и творожной заливкой.

"Идеальное комбо. Очень вкусный пирог, особенно если Вы любите творожную выпечку", – советует шеф-повар.

Для приготовления пирога с яблоками и творожной заливкой нам понадобятся следующие ингредиенты (в расчете на форму диаметром 20 см):

сливочное масло (мягкое) - 150 г

творог - 360 г

сахарная пудра – 80 г

мука – 200 г

разрыхлитель - 2 г

яблоки – 4-5 шт.

сахар – 100 г

яйца – 2 шт. + желток для смазки

орехи (поджаренные и измельченные) – 70 г

корица и ваниль – по желанию

Чтобы приготовить тесто, сперва взбиваем мягкое сливочное масло с сахарной пудрой до пышности. Добавляем 100 г творога, а также муку с разрыхлителем, замешиваем тесто, делим его на две части, заворачиваем в пленку и отправляем в холодильник.

Яблоки чистим, разрезаем пополам и удаляем серединку.

Одну половину теста шеф-повар раскачивает и выкладывает в форму, застеленную пергаментом. Каждую половину яблока начиняем измельченными орешками (также вкусно добавить к ним немного меда), а затем плотно выкладываем в форму, как на видео. По желанию можно посыпать яблоки корицей.

Для творожной заливки смешиваем 260 г творога с сахаром, ванилью и яйцами, перебиваем все блендером до однородности. Заливаем яблоки творожной смесью.

Вторую половину теста раскатываем и выкладываем сверху, смазываем желтком и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 40 минут.

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