Шеф-повар Валентина Кущ на своей странице в Instagram предложила украинцам оригинальный рецепт пирога с фаршированными яблоками и творожной заливкой.
"Идеальное комбо. Очень вкусный пирог, особенно если Вы любите творожную выпечку", – советует шеф-повар.
Для приготовления пирога с яблоками и творожной заливкой нам понадобятся следующие ингредиенты (в расчете на форму диаметром 20 см):
- сливочное масло (мягкое) - 150 г
- творог - 360 г
- сахарная пудра – 80 г
- мука – 200 г
- разрыхлитель - 2 г
- яблоки – 4-5 шт.
- сахар – 100 г
- яйца – 2 шт. + желток для смазки
- орехи (поджаренные и измельченные) – 70 г
- корица и ваниль – по желанию
Чтобы приготовить тесто, сперва взбиваем мягкое сливочное масло с сахарной пудрой до пышности. Добавляем 100 г творога, а также муку с разрыхлителем, замешиваем тесто, делим его на две части, заворачиваем в пленку и отправляем в холодильник.
Яблоки чистим, разрезаем пополам и удаляем серединку.
Одну половину теста шеф-повар раскачивает и выкладывает в форму, застеленную пергаментом. Каждую половину яблока начиняем измельченными орешками (также вкусно добавить к ним немного меда), а затем плотно выкладываем в форму, как на видео. По желанию можно посыпать яблоки корицей.
Для творожной заливки смешиваем 260 г творога с сахаром, ванилью и яйцами, перебиваем все блендером до однородности. Заливаем яблоки творожной смесью.
Вторую половину теста раскатываем и выкладываем сверху, смазываем желтком и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 40 минут.
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