Этот куриный рулет гораздо вкуснее и полезнее любой магазинной колбасы и других изделий, очень простой в приготовлении и подойдет даже для праздничного стола.

В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар Валентина Кущ поделилась упрощенным рецептом мясного рулета, который получается очень вкусным и красивым.

Для приготовления куриного рулета нам понадобятся следующие ингредиенты:

филе бедра без кости – 4 шт. большого размера или 6 поменьше

желатин – 10 г

специи (соль и перец, копченая паприка, сухой чеснок)

болгарский перец – 50 г

чернослив (можно заменить на курагу или вообще не добавлять) – 30 г

Сначала отбиваем мясо под пленкой. Застилаем пленкой рабочую поверхность, присыпаем ее копченой паприкой и выкладываем отбитые куски курицы немного внахлест.

Сверху посыпаем мясо солью, перцем, сушеным чесноком (или можно натереть свежим) и желатином. В ряд выкладываем начинку – в этом случае болгарский перец и чернослив, но с начинками можно экспериментировать. Важно не переборщить с начинкой, чтобы рулет потом не распался.

С помощью пленки заворачиваем тугой рулет, как на видео. Рулет шеф-повар заворачивает в несколько слоев пленки, затем в фольгу и заливает его водой, чтобы она полностью его покрыла. Ставим запекаться в разогретую до 180 градусов духовку.

"Как только вода станет горячей, засекаем 1 час 20 минут и запекаем. Сливаем воду, ставим под груз и в холодильник, желательно на ночь, чтобы стабилизировалось", – пояснила Валентина Кущ.

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