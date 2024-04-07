В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар Валентина Кущ поделилась упрощенным рецептом мясного рулета, который получается очень вкусным и красивым.
Для приготовления куриного рулета нам понадобятся следующие ингредиенты:
- филе бедра без кости – 4 шт. большого размера или 6 поменьше
- желатин – 10 г
- специи (соль и перец, копченая паприка, сухой чеснок)
- болгарский перец – 50 г
- чернослив (можно заменить на курагу или вообще не добавлять) – 30 г
Сначала отбиваем мясо под пленкой. Застилаем пленкой рабочую поверхность, присыпаем ее копченой паприкой и выкладываем отбитые куски курицы немного внахлест.
Сверху посыпаем мясо солью, перцем, сушеным чесноком (или можно натереть свежим) и желатином. В ряд выкладываем начинку – в этом случае болгарский перец и чернослив, но с начинками можно экспериментировать. Важно не переборщить с начинкой, чтобы рулет потом не распался.
С помощью пленки заворачиваем тугой рулет, как на видео. Рулет шеф-повар заворачивает в несколько слоев пленки, затем в фольгу и заливает его водой, чтобы она полностью его покрыла. Ставим запекаться в разогретую до 180 градусов духовку.
"Как только вода станет горячей, засекаем 1 час 20 минут и запекаем. Сливаем воду, ставим под груз и в холодильник, желательно на ночь, чтобы стабилизировалось", – пояснила Валентина Кущ.
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