Популярная фудблогерка, автор кулинарной книги «Твои лучшие рецепты» Татьяна Юшина предложила украинцам простой рецепт вкуснейшего соуса к шашлыку.
"Мой любимый соус для шашлыка. Обожаю! Всегда готовлю к мясу! Также, нравится просто с лавашом и овощами!", – советует кулинар.
Для приготовления соуса к шашлыку нам понадобятся следующие ингредиенты:
- сметана – 250 г
- кетчуп – 250 г
- чеснок – 4-5 зубчиков
- кинза – 1 большой пучок
- можно добавить еще пучок базилика
- немного соли
Готовится соус элементарно. Просто смешиваем сметану с кетчупом, мелко нарезанной зеленью, давленым чесноком, добавляем соль по вкусу – и готово.
"Попробуйте! Попробуйте, даже если вы не любите кинзу! Потому что он реально нравится тем, кто на дух не переносит кинзу", - подчеркнула Татьяна Юшина.
Украинцы в комментариях делятся своими рецептами соуса к шашлыку:
"Мы так же делаем, но вместо кинзы добавляем петрушку";
"Мы еще мелко порезанные орешки добавляем, мммм, вкусняшка";
"Я делаю похоже: кетчуп+сметана+майонез в равных пропорциях, чеснок, укроп+петрушка, и еще добавляю ложку аджики или лечо – очень вкусно!";
"Мне нравится соус на основе кетчупа с большим количеством зелени - укроп, петрушка, зеленый лук. Кетчуп беру нежный и много-много зелени. Когда-то такой подавали в шашлычной, сейчас сами готовим)".
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