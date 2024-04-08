Из нескольких простых ингредиентов, без добавления вредного и калорийного майонеза, можно приготовить идеальный соус, с которым любой шашлык будет вкуснее.

Популярная фудблогерка, автор кулинарной книги «Твои лучшие рецепты» Татьяна Юшина предложила украинцам простой рецепт вкуснейшего соуса к шашлыку.

"Мой любимый соус для шашлыка. Обожаю! Всегда готовлю к мясу! Также, нравится просто с лавашом и овощами!", – советует кулинар.

Для приготовления соуса к шашлыку нам понадобятся следующие ингредиенты:

сметана – 250 г

кетчуп – 250 г

чеснок – 4-5 зубчиков

кинза – 1 большой пучок

можно добавить еще пучок базилика

немного соли

Готовится соус элементарно. Просто смешиваем сметану с кетчупом, мелко нарезанной зеленью, давленым чесноком, добавляем соль по вкусу – и готово.

"Попробуйте! Попробуйте, даже если вы не любите кинзу! Потому что он реально нравится тем, кто на дух не переносит кинзу", - подчеркнула Татьяна Юшина.

Украинцы в комментариях делятся своими рецептами соуса к шашлыку:

"Мы так же делаем, но вместо кинзы добавляем петрушку";

"Мы еще мелко порезанные орешки добавляем, мммм, вкусняшка";

"Я делаю похоже: кетчуп+сметана+майонез в равных пропорциях, чеснок, укроп+петрушка, и еще добавляю ложку аджики или лечо – очень вкусно!";

"Мне нравится соус на основе кетчупа с большим количеством зелени - укроп, петрушка, зеленый лук. Кетчуп беру нежный и много-много зелени. Когда-то такой подавали в шашлычной, сейчас сами готовим)".

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