Выстирать полотенца, чтобы они были мягкие и пушистые не сложно, если знать несколько апростых и действенных уловок.

Наличие мягких, пушистых полотенец не обязательно должно быть удовольствием, предназначенным для спа-дней, особенно если вы знаете, как правильно постирать полотенца.

Прочитайте наше простое руководство, в котором мы покажем вам, как легко стирать и сушить полотенца и добиваться идеального роскошного вида.

Как постирать полотенца: главные советы и уловки

Шаги для того, как постирать полотенца и получить идеальную мягкую и пушистую текстуру, просты, если вы знаете как. Следуйте следующим советам и уловкам, чтобы научиться получать пушистые полотенца после каждой стирки.

Во время стирки отделяйте полотенца от другого белья.

Лучший способ постирать полотенец в вашем стремлении научиться делать полотенца пушистыми – стирать их вместе с другими полотенцами отдельно от остального белья. Это не только для получения мягкой текстуры, которую вы хотите, но и для защиты более деликатных тканей – в конце концов, полотенца изготавливаются из достаточно крепких материалов.

Разделите темные и светлые.

Как и во время стирки другого белья, всегда лучше разделять цвета и светлые и стирать их подобными вещами.

Используйте горячий цикл стирки.

Чем горячее стирка, тем мягче полотенца. Если вы все еще не уверены, на каком режиме вам лучше постирать полотенца, смешанная загрузка будет самым безопасным вариантом. Всегда проверяйте этикетку ухода перед стиркой. Некоторые могут рекомендовать точную температуру для стирки.

Используйте качественный стиральный порошок. Не забудьте добавить кондиционер для белья.

Это один из важнейших шагов, когда нужно понять, как сделать мягкие полотенца. Использование кондиционера для тканей поможет сделать их мягкими и пушистыми, поскольку он оседает на ваших полотенцах смазочные химические вещества, чтобы уменьшить статику, сделать волокна более мягкими на ощупь и, конечно, помочь полотенцам прекрасно пахнуть.

Всегда вынимайте полотенца из машины, как только цикл завершится.

Это поможет предотвратить образование плесени, которая может привести к появлению затхлого запаха.

Не бойтесь сушить полотенца на высоком огне.

Если у вас нет сушильной машины, повесьте полотенца на улице, чтобы они сушились на солнце. Независимо от того, какой вариант вы выберете, оба эти метода сушки помогут еще больше продезинфицировать ваши полотенца. Чередование между этими двумя способами (сушка в машине в течение 20 минут, прежде чем повесить на бельевую веревку) поможет защитить волокна вашего полотенца и достичь наилучших результатов.