Для выращивания салата на подоконнике не нужны особые навыки или знания опытного огородника, ведь он быстро растет и не требователен в уходе.

Для выращивания салата на подоконнике лучше всего подходят кресс-салат и листовые разновидности салата, пишет Politeka.net.

Следует выбирать скороспелые, теневыносливые и засухоустойчивые.

Для того чтобы вырастить салат на подоконнике грунтовую смесь можно купить в магазине. Для скороспелого салата вообще подойдет любая плотная земля.

При желании почву можно сделать самостоятельно. Лучшим для выращивания салата является смесь кокосового волокна и биогумуса в пропорции 2:1. Также можно выбрать дерновую землю с перегноем 1:1.

Однако специалисты рекомендуют землю или почву собственного приготовления перед посадкой салата обеззаразить.

«Весна это лучшее время для выращивания салата на подоконнике/балконе. Пока не очень жарко, но достаточно тепло. Салат не требует столько солнца, как другие культуры, поэтому будет хорошо расти даже в пасмурную весну», - говорит о выращивании салата на подоконнике автор блога, который так и называется «Огород на подоконнике» .

По словам хозяйки, можно посеять салат сразу в большой контейнер и не рассаживать.

«На стадии 5-6 листочков можно начать подпитывать раствором биогумуса или минеральными удобрениями с большим содержанием азота. Главное не превышайте дозировку удобрений указанных на упаковке, а еще лучше уменьшить дозировку в два-три раза», - советует хозяйка.

Таким образом уже через полтора месяца на подоконнике вырастет великолепный, нежный, свежий салат.

Отметим, что вырастить салат дома на подоконнике можно без семян. Так, если от купленного в магазине салата айсберг остался корень, не следует его выбрасывать. Можно срезать листья салата и поставить корни в емкость с водой. При этом место среза листьев должно быть над водой. Сбоку необходимо проколоть салат несколько раз зубочисткой, чтобы он лучше напитался водой.

Уже на 2-3 день на корне распустятся молодые листики. После этого корень салата пересаживают в почву и ухаживают так же, как за выращенным из семян.

Поливают салат два-три раза в неделю.

Последние новости Украины:

Когда лучше сажать лук в открытый грунт.

Когда правильно сажать салат в открытую почву: секреты опытных огородников.

Как высадить салат на огороде: названы самые благоприятные даты.