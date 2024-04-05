Для выращивания салата на подоконнике лучше всего подходят кресс-салат и листовые разновидности салата, пишет Politeka.net.
Следует выбирать скороспелые, теневыносливые и засухоустойчивые.
Для того чтобы вырастить салат на подоконнике грунтовую смесь можно купить в магазине. Для скороспелого салата вообще подойдет любая плотная земля.
При желании почву можно сделать самостоятельно. Лучшим для выращивания салата является смесь кокосового волокна и биогумуса в пропорции 2:1. Также можно выбрать дерновую землю с перегноем 1:1.
Однако специалисты рекомендуют землю или почву собственного приготовления перед посадкой салата обеззаразить.
«Весна это лучшее время для выращивания салата на подоконнике/балконе. Пока не очень жарко, но достаточно тепло. Салат не требует столько солнца, как другие культуры, поэтому будет хорошо расти даже в пасмурную весну», - говорит о выращивании салата на подоконнике автор блога, который так и называется «Огород на подоконнике» .
По словам хозяйки, можно посеять салат сразу в большой контейнер и не рассаживать.
«На стадии 5-6 листочков можно начать подпитывать раствором биогумуса или минеральными удобрениями с большим содержанием азота. Главное не превышайте дозировку удобрений указанных на упаковке, а еще лучше уменьшить дозировку в два-три раза», - советует хозяйка.
Таким образом уже через полтора месяца на подоконнике вырастет великолепный, нежный, свежий салат.
Отметим, что вырастить салат дома на подоконнике можно без семян. Так, если от купленного в магазине салата айсберг остался корень, не следует его выбрасывать. Можно срезать листья салата и поставить корни в емкость с водой. При этом место среза листьев должно быть над водой. Сбоку необходимо проколоть салат несколько раз зубочисткой, чтобы он лучше напитался водой.
Уже на 2-3 день на корне распустятся молодые листики. После этого корень салата пересаживают в почву и ухаживают так же, как за выращенным из семян.
Поливают салат два-три раза в неделю.
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