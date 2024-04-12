Чтобы вырастить редиску, нужно всего лишь знать некоторые секреты по посадке и уходу за ней.

Вырастить редис можно между другими культурами, в контейнерах или где угодно, где вы найдете свободное место для этого.

Politeka расскажет, как вырастить редиску очень вкусной.

Редька прорастает при низкой температуре до 4-5 градусов цельсия. Для осеннего урожая редиса высевайте семена за 4-6 недель до средних первых осенних заморозков. Для весеннего урожая высевайте за 4-6 недель до средней даты последних заморозков.

Как сажать редиску

Способ посадки одинаков для всех видов редиса:

Чтобы утростить рдыску, высевайте семена прямо на открытом воздухе на глубину примерно 1 сантиметр, расставляя их на расстоянии 2,5 сантиметров и неплотно засыпая грунтом.

Намочите почву при посадке, а затем убедитесь, что рассада и растущие растения получают примерно 1 милилтр воды в неделю после этого.

Сейте семена примерно каждые 10 дней для непрерывного сбора урожая. Прочтите упаковку с семенами и остановитесь, когда у ваших растений не будет достаточно времени для созревания.

Не забудьте о мульчировании!

Весь редис морозостоек. Фактически осенние сорта могут выдерживать температуру до 7 градусов мороза. Однако, чтобы уберечь почву от замерзания (чтобы вы могли продолжать убирать урожай), сбросьте 10-сантиметровый слой соломы для мульчи, как только вы ожидаете температуру ниже нуля градусов цельсия.

Соломенная мульча также хорошая идея весной. Это поможет поддерживать температуру почвы от 15 до 20 градусов по Цельсию, чтобы предотвратить выпадение или раннее цветение, что негативно влияет на форму и вкус редиса.

«Прореживание», несомненно, самый важный этап выращивания редиса. Итак, если вы решите вырастить редис, не забывайте об этом. Когда рассада достигнет 5 сантиметров в высоту или примерно неделю, прорежьте их примерно на 7,5 сантиметров друг от друга. Чтобы проредить, срежьте зелень на линии почвы. На фотографиях выше показано, насколько редким ваш прореженный ряд может выглядеть сначала, но вам нужно это сделать, чтобы дать этим корням возможность заполниться. Но не тратьте ботву впустую: вымойте микрозелень и положите ее в салат!

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