Коренеплід редису, що легко вирощується, може пройти шлях від насіння до збору врожаю приблизно за один місяць.

Прямий посів редис у городі можливий навіть ранньою весною, як тільки земля стане придатною для обробки.

Оскільки вони дозрівають дуже швидко, сійте насіння щотижня, щоб забезпечити постійний запас редис.

Ви також можете посадити редис знову ближче до кінця літа і пізньої осені, принаймні, за чотири-шість тижнів до перших осінніх заморозків.

Виберіть сонячне місце для редису з багатим, пухким, добре дренованим ґрунтом. Вирощування у контейнерах також є варіантом.

Оскільки редиска росте швидко, її можна садити на городі між рослинами, які повільніше проростають, наприклад морквою.

Редиска буде зібрана до того, як іншим рослинам знадобиться місце. Плюс редис хороший для розпушування та обробітку грунту.

Просто переконайтеся, що ніякі довколишні рослини не затьмарюють редис.

Рослинам редис потрібно повне сонце, тобто не менше шести годин прямого сонячного світла в більшості днів. Редиска, вирощена в занадто тінистому місці, вкладатиме енергію в зростання листя, а не в зростання коріння.

Однак слід пам'ятати , що спекотна погода може призвести до втечі редиски та зниження їх якості. Вони можуть стати жорсткими та дерев'янистими або губчастими.

Крім того, як тільки редис зацвітає, цибулина перестає формуватися. Вологість не є проблемою, якщо підтримується достатня вологість ґрунту і навколо рослин є добрий потік повітря.

Якщо ви вже починаєте з родючого ґрунту, вам, як правило, не потрібно удобрювати редис. Якщо вам потрібно покращити ґрунт, перед посадкою додайте кілька шарів компосту.

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