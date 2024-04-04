Многие огородники сталкиваются с проблемой, когда огурцы вырастают крючковатой формы, но этого можно избежать, если знать о возможных причинах деформации.

Плоды огурца в форме крючков – это всегда признак проблем с растением, и опытные огородники определили несколько причин, которые могут вызывать деформацию.

Во-первых, огурцы нуждаются в большом количестве света для роста и развития плодов. Если растение слишком плотно разрастается, это может препятствовать проникновению света, что приводит к неправильной форме плодов, поэтому важно формировать куст и избавляться от лишних листьев и плетей. И, конечно, не стоит сажать огурцы в тени.

Оптимальной температурой для роста огурцов является от +20 до +26 градусов. Слишком низкая или высокая температура воздуха может провоцировать деформацию плодов, слабый рост и даже гибель завязи. Поэтому важно обеспечить оптимальные условия роста растения.

Передержка плодов также может привести к их деформации, и новая завязь не может формироваться, пока старые огурцы остаются на растении. Поэтому рекомендуется собирать огурцы регулярно (минимум каждые два дня), тогда урожай будет лучше и количественно, и качественно.

Неправильный режим полива также может повлиять на форму плодов. И недостаточное, и чрезмерное увлажнение почвы может привести к деформации, маленькому размеру плодов и другим проблемам. Кроме того, нельзя поливать растения холодной водой, ведь это большой стресс.

Также отличной профилактикой от закручивания огурца будет соблюдение правила севооборота. В идеале рекомендуется ежегодно переносить огуречную грядку на другое место, и повторно высаживать их на старой грядке только через четыре года. Также плохими предшественниками для огурцов являются его родственники из семейства тыквенных (кабачки и тыквы).

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