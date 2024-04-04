Когда дело доходит до приготовления домашних закруток, стерилизация банок является важным шагом для хорошего вкуса и гигиены.

Мы собрали прекрасное руководство о том, как стерилизовать банки для варенья или любого другого вида домашнего лакомства в виде консервации .

Способ 1: как стерилизовать банки с вареньем в посудомоечной машине

Самый простой способ стерилизации банок – поставить его в посудомоечную машину.

Используйте посудомоечную машину.

Поставьте банки на верхнюю полку посудомоечной машины.

Используйте мощный нагрев.

Запустите посудомоечную машину без моющего средства.

Определите правильное время!

Ваши банки будут готовы к наполнению, как только цикл завершится, и постарайтесь определить время, когда ваш рецепт будет пригоден для упаковки.

Способ 2: Стерилизация банок в духовке

Если у вас под рукой нет посудомоечной машины, но вы все еще думаете, как стерилизовать банки, почему бы не попробовать вместо этого духовку?

Используйте горячую воду с мылом.

Вымойте банки в горячей воде с мылом, а затем ополосните.

Испечь банки!

Далее выкладываем их на противень и ставим в разогретую до 140-180°С духовку.

Заполните немедленно.

Сразу наполняйте банки, осторожно, чтобы не обжечься о горячем стекле.

Теперь вы знаете, как стерилизовать банки в духовке.

Способ 3: Стерилизация банок с вареньем на водяной бане

Для некоторых банок рекомендуется стерилизация на водяной бане.

Снимите крышки и уплотнения.

Снимите крышки по-прежнему, а затем поставьте банки в большую кастрюлю.

Доведите кастрюлю до кипения.

Поставьте кастрюлю на плиту и медленно повышайте температуру, пока не закипит.

Будьте очень осторожны.

Никогда не ставьте банки в кипящую воду, поскольку это может привести к их взрыву и разбрызгиванию опасных осколков стекла по всем направлениям.

Кипятить максимум 10 минут.

Дайте воде кипеть максимум 10 минут, затем выключите огонь и накройте кастрюлю.

Не спеши.

Банки могут оставаться в воде, пока вы не будете готовы наполнить их. Можно ли стерилизовать банки в микроволновке? Хотя методы, используемые выше, очень эффективны, они могут занять много времени (хотя это не должно быть сдерживающим фактором, когда речь идет о гигиене). Если вы ищете более быстрый способ, стерилизация банок с вареньем в микроволновке – это быстро и легко. Шаг 1: Вымойте банку в мыльной воде. Шаг 2: Поместите банку в микроволновку и включите «высокий» уровень (около 1000 Вт) на 30-45 секунд. Шаг 3: Положите вверх дном на кухонное полотенце или кухонную бумагу для высыхания.

Источник: cleanipedia

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