Мы собрали прекрасное руководство о том, как стерилизовать банки для варенья или любого другого вида домашнего лакомства в виде консервации .
Способ 1: как стерилизовать банки с вареньем в посудомоечной машине
Самый простой способ стерилизации банок – поставить его в посудомоечную машину.
Используйте посудомоечную машину.
Поставьте банки на верхнюю полку посудомоечной машины.
Используйте мощный нагрев.
Запустите посудомоечную машину без моющего средства.
Определите правильное время!
Ваши банки будут готовы к наполнению, как только цикл завершится, и постарайтесь определить время, когда ваш рецепт будет пригоден для упаковки.
Способ 2: Стерилизация банок в духовке
Если у вас под рукой нет посудомоечной машины, но вы все еще думаете, как стерилизовать банки, почему бы не попробовать вместо этого духовку?
Используйте горячую воду с мылом.
Вымойте банки в горячей воде с мылом, а затем ополосните.
Испечь банки!
Далее выкладываем их на противень и ставим в разогретую до 140-180°С духовку.
Заполните немедленно.
Сразу наполняйте банки, осторожно, чтобы не обжечься о горячем стекле.
Теперь вы знаете, как стерилизовать банки в духовке.
Способ 3: Стерилизация банок с вареньем на водяной бане
Для некоторых банок рекомендуется стерилизация на водяной бане.
Снимите крышки и уплотнения.
Снимите крышки по-прежнему, а затем поставьте банки в большую кастрюлю.
Доведите кастрюлю до кипения.
Поставьте кастрюлю на плиту и медленно повышайте температуру, пока не закипит.
Будьте очень осторожны.
Никогда не ставьте банки в кипящую воду, поскольку это может привести к их взрыву и разбрызгиванию опасных осколков стекла по всем направлениям.
Кипятить максимум 10 минут.
Дайте воде кипеть максимум 10 минут, затем выключите огонь и накройте кастрюлю.
Не спеши.
Банки могут оставаться в воде, пока вы не будете готовы наполнить их.
Можно ли стерилизовать банки в микроволновке?
Хотя методы, используемые выше, очень эффективны, они могут занять много времени (хотя это не должно быть сдерживающим фактором, когда речь идет о гигиене). Если вы ищете более быстрый способ, стерилизация банок с вареньем в микроволновке – это быстро и легко.
Шаг 1:
Вымойте банку в мыльной воде.
Шаг 2:
Поместите банку в микроволновку и включите «высокий» уровень (около 1000 Вт) на 30-45 секунд.
Шаг 3:
Положите вверх дном на кухонное полотенце или кухонную бумагу для высыхания.
Источник: cleanipedia
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