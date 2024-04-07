Некоторые популярные овощные культуры абсолютно неприхотливы к почве, и эта информация поможет вам сэкономить и без лишних хлопот получить хороший урожай.

Если у вас на огороде плохая почва, не обязательно вносить удобрения по всему участку, ведь редис, лук и другие культуры можно спокойно выращивать и в таких условиях.

К примеру, хрен совершенно неприхотлив к почве, теневынослив и при этом очень быстро растет. Но нужно быть осторожным, ведь хрен быстро захватывает территорию и душит соседние растения, поэтому его обычно сажают за ограждением, закопанным в землю на глубину 40-50 см.

Зеленый лук также не нуждается в очень плодородной почве и особом уходе. Рекомендуется высаживать луковички мостовым способом – рядами плотно друг к другу, делая междурядья шириной примерно 15 см.

Горох не только сам хорошо растет на бедной почве, но и является очень эффективным сидератом, поэтому после него можно высаживать что угодно, за исключением бобовых, и при этом даже вдвое сократить норму внесения в почву компоста или навоза.

Так же и спаржевая фасоль неприхотлива к почве. Особенно удобно выращивать невысокие сорта (30-40 см). Главное – за первый месяц выращивания фасоли 2-3 раза ее полить и несколько раз прополоть, а дальше куст разрастется и не потребует ухода.

Разнообразная зелень и салат очень быстро вырастают (один-два месяца) и не нуждаются в большом количестве питательных веществ. Самое важное для них – это полив.

Редис также скороспелый и неприхотливый. Он будет плохо расти только на кислой почве.

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