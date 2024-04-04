Опытная хозяйка рассказала, чем лучше подкормить редиску на открытом грунте, чтобы урожай был большим, упругим и без горечи.

Один из главных факторов хорошего урожая редиса, в том числе и в открытом грунте, – это выбор сорта или гибрида. Их очень много, поэтому начинающим огородникам бывает сложно выбрать лучший.

Специалисты рекомендуют при выборе сорта принимать во внимание особенности климата региона выращивания овоща, покупать районированные семена для посева.

Чем подкормить редис.

Районированная продукция может быть адаптирована к обильным осадкам или жаре, влажности воздуха и другим факторам, которые отражаются на продуктивности культуры.

Особой популярностью пользуются ранние сорта, которые первыми появляются на столе. Огородники также интересуются скороспелыми сортами редиса, потому что они менее чем за месяц дают урожай, а также отличаются достаточной устойчивостью к вирусной, грибковой инфекции.

Однако, какие бы семена редиса не были выбраны, рано или поздно встанет вопрос – чем подкормить овощ. Своими советами поделилась автор блога «Hroshi na horodi» Юлия .

«Выберите с осени участок под редис и внесите под вспашку нитроаммофоску 20:20:20, 5 кг на сотую. Можно суперфосфат… Кто надумал сеять редис уже весной, то внесение удобрений в открытом грунте под вспашку или фрезирование даст лучший эффект, чем весеннее внесение удобрений во фрезирование в теплицах!», - отмечает хозяйка.

Для выращивания редиса в теплице весной Юлия рекомендует выбрать в качестве подкормки «нечто комплексное, быстрорастворимое».

Чтобы собрать не один, а несколько урожаев, можно сеять редис в грунт несколькими партиями, с интервалом в 7-10 дней между посевами.

Чем подкормить редис.

Отметим, что семена круглой редиски нужно сеять в открытый грунт не глубже, чем на сантиметр. Нужно только следить при этом, чтобы почва не высыхала: хорошо мульчировать, поливать, разрыхлять. Специалисты также советуют не загущать посевы.

Есть два важных периода для подкормки редиса. Это появление первых 1-2 настоящих листочков, примерно через неделю после всходов. А также формирование корнеплода, через 7-10 дней после первой подкормки.

В первом случае в подкормке должен преобладать азот, во втором – калий и фосфор.

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