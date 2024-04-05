Благодаря этому правильному уходу в сезон можно собрать много ягод, однако важно знать заранее, как подготовиться к этому весной.

Уход за клубникой до начала цветения начинается после того, как сойдет снег и почва подсохнет. Первым шагом является очистка грядок от мульчи, если она использовалась для укрытия, и удаление остатков прошлогодних растений.

Необходимо также удалить засохшие и старые листья с кустов, лучше всего отрывая их под корень, а не отрезая. Это поможет избежать возможности повторного заражения растений, если на листьях были заболевания. Землю на грядках следует разрыхлить.

Каждые несколько лет клубнику рекомендуется пересаживать на новое место, лучше всего весной. Хорошими предшественниками для клубники являются лук, чеснок, морковь, редис, сельдерей, укроп, и петрушка. Не рекомендуется высаживать клубнику после картофеля, помидоров, перца и баклажанов. Освободившиеся грядки от клубники можно использовать для огурцов, кабачков, моркови, свеклы, лука и чеснока.

После пересадки клубника начнет плодоносить в полную силу только на второй год, поэтому желательно пересаживать не все кусты одновременно, чтобы сохранить хороший урожай.

Весной можно также провести первую подкормку. Для этого подойдут различные средства, например, полив раствором аммиачной селитры или мочевины: 1 столовую ложку любого препарата нужно развести в 10 литрах воды.

Также хорошо подойдут комплексные минеральные или органоминеральные удобрения, которые разводятся в соответствии с инструкцией на упаковке. Из органических удобрений можно использовать настой коровяка или куриного помёта, а также дрожжи, йод, древесную золу и даже нашатырный спирт.

Важным элементом ухода за клубникой является полив. Земля должна быть достаточно влажной, чтобы не допустить её полного пересыхания, но не стоит переувлажнять почву. В среднем, достаточно поливать клубнику два раза в неделю или чаще в жаркую погоду.

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