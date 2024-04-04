Эксперты рассказали несколько простых, но очень важных правил выращивания репчатого и зеленого лука, которые помогут получить большой урожай хорошего качества.

Эффективнее всего выращивать репчатый и зеленый лук отдельно, потому что при срывании листьев головка будет страдать, но есть лайфхак, как сделать это безопасно.

Есть сразу несколько причин, почему не рекомендуется удалять листья с репчатого лука.

Во-первых, из-за срыва перьев сами луковицы в результате вырастут значительно мельче. Забирая перья, мы лишаем чешуйки лука питания, из-за чего он может засохнуть или остановить рост. Кроме того, после срезки зеленой части луковица бросает силы на то, чтобы выгнать больше зелени, а не на питание самой головки.

Во-вторых, срывание перьев может создать открытые язвочки на головке лука, через которые будет попадать вода во время полива или дождя, что может привести к гниению луковиц. Выжившие луковицы будут меньше по размеру и неупругими, а урожай будет очень плохо храниться.

Если же у вас есть только одна грядка с луком, то важно знать, что ни в коем случае нельзя трогать центральные перья, а вот периферийные по желанию можно срезать. Но, конечно, чтобы избежать проблем с луковицами, нужно соблюдать правила сбора перьев.

Если вы все же планируете отдельную грядку под зеленый лук, то его советуют сажать загущенным способом. Когда зеленый лук вырастет, можно либо срезать его, либо произвести прореживание (оставить расстояние примерно 5 см).

Чтобы получить ранний урожай, можно использовать укрывной материал, например спанбонд или пленку.

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