Вкусная, нежная и мягкая – такой получится творожная паска без дрожжей, которую можно приготовить по этому простому рецепту.

Творожная паска – это одно из традиционных блюд к Пасхе, очень вкусное и изысканное.

Вариантов приготовления творожной паски много, и один из них – без дрожжей.

Таким рецептом и поделились на кулинарной странице в Инстаграмм «Top receptuc» .

Ингредиенты для приготовления творожной паски понадобятся следующие: сыр кисломолочный – 400 г; сахар – 200 г; ванильный сахар – 10 г; мука – 350 г; яйца – 4 шт; соль – щепотка; разрыхлитель – 24 г; цукаты – 200 г; сливочное масло – 100 г; цедра 1 апельсина.

Рецепт творожной паски без дрожжей.

Ход приготовления творожной паски без дрожжей довольно простой. Сначала взбиваем блендером до однородности кисломолочный творог. Мягкое масло соединяем с сахаром, взбиваем миксером до того, чтобы масса побелела, добавляем по одному яйцу и снова каждый раз взбиваем. Следующий шаг – добавляем цедру апельсина, ваниль, творог и снова взбиваем до однородности.

Рецепт творожной паски без дрожжей.



Теперь добавляем просеянную муку, разрыхлитель и перемешиваем. Добавляем сухофрукты и снова перемешиваем.

«Формы для пасок наполняем чуть больше половины. Сверху влажной ложкой разравниваем поверхность будущей паски, чтобы шапочки были ровные», - комментирует хозяйка ход приготовления творожной паски без дрожжей.

Рецепт творожной паски без дрожжей.



Выпекаем паску при 170 градусах на среднем уровне – 35 мин, и допекаем на нижнем еще 10-15 мин.

«Сверху шапочки должны быть золотистые. Перед тем как вытащить проткните паску сверху шпашкой, чтобы проверить на готовность» - советуют хозяйкам.

После того, как паски остынут, их можно будет декорировать.

Рецепт творожной паски без дрожжей.

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