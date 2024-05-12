Когда вы знаете, как вырастить малину для себя, возможности почти безграничны: вы можете приготовить малиновое варенье, малиновый ликер или насладиться чашей свежей малины со сливками. Побалуйте себя несколькими свежими ягодами прямо из растения и заморозьте дополнительные ягоды, которые вы не можете использовать, пока они не начнут портиться.

Где сажать малину

Малина растет энергично и дает побеги, заполняющие грядку. Планируя посадку малины, важно позаботиться о просторном месте. Побеги могут стать относительно большими, поэтому убедитесь, что вы разрешили им расти и распространяться. Выберите место на полном солнце (где растение будет получать не менее шести часов прямого солнечного света в день) и хорошо дренированную почву; выкопайте немного компоста, чтобы дать им быстрый старт.

Колючую малину можно усадить по краям двора и использовать как забор или физический барьер. Однако избегайте сажать ее у подъездных дорожек или дорожек через их колючки. У вас нет нужного места, чтобы усадить их в землю? Меньшие сорта малины идеально подходят для выращивания в больших контейнерах.

Как и когда сажать малину

Купить малину можно как весной, так и в контейнере для весенней, летней или осенней посадки. Несмотря на это, высаживайте тростники (ветки) на расстоянии 20 дюймов друг от друга и ряды на расстоянии 5 футов друг от друга. Трости заполнят все доступные места, и все, что вам нужно сделать, это выкопать выходящие за выделенный участок.

Советы по уходу за малиной

свет

Чтобы вырастить малину, которая даст богатый урожай, высаживайте на солнечном месте (по крайней мере, 6-8 часов прямого солнца в день), чтобы ваши растения были здоровыми и продуктивными. Хотя эти фрукты переносят и растут в долевой или даже полной тени, они более восприимчивы к болезням и дают меньше ягод более низкого качества, чем когда их выращивают на солнце.

Почва и вода

Малина не имеет особых требований к почве, но, как и большинство фруктов и овощей, она лучше всего чувствует себя на влажной, хорошо дренированной почве, богатой органическими веществами. Поэтому, чтобы вырастить хорошую малину, выбирайте именно такую. Если ваша садовая почва имеет высокое содержание глины, обильно добавьте органику при посадке, чтобы дать вашим ягодам лучший старт.

Обрезка

Обрезка малины зависит от вида, который вы выращиваете. Для летней малины нужно два года, чтобы каждый тросток дал плоды. На отдельных тростниках растут только листья в первый год, на второй год есть плоды, а затем они отмирают. Вы можете срезать тростники второго года назад до земли после того, как вы собрали все плоды; каждый тростник дает плоды только один раз. Но обязательно оставляйте все новые тростники, которые появляются каждый год, поскольку в следующем году они дадут ягоды. Если эти первоначальные тростники (также называемые примоканами) срезать в течение зимы, ваша малина не будет давать плодов, потому что на участке не осталось двухлетних тростников (так называемые флориканы).

Напротив, осенние сорта малины дают плоды в конце лета/начале осени на кончиках тростников первого года. Эти верхушки отмирают в течение зимы, но остальные плоды камыша следующим летом полностью погибают. Поскольку осенняя малина даст вам второй урожай следующим летом, вы можете подождать со срезанием лозы до следующей осени. Но вот одна хитрость, которой пользуются многие производители малины: вместо того, чтобы получать два урожая с каждого тростника, обрежьте все тростники до земли в конце зимы или ранней весной. Полученный рост даст один большой поздний урожай (и он обычно больше, чем два меньших урожая вместе взятых).

Трельяж

Нет необходимости высаживать малину на трельяж, если у вас есть место, чтобы тростники слегка извивались во время созревания плодов. Небольшая грядка подойдет для отдельно стоящего малинника, но решетка помогает защитить тростники от повреждения штормами. Если вы хотите выращивать один-два ряда или предпочитаете более опрятный вид в саду, установите проволочное ограждение с двумя-тремя вертикальными проволоками, прикрепленными к Т-образным столбам на концах рядов, чтобы тростники росли, опираясь на провода. обе стороны.

Вредители и проблемы

Мучнистая роса – распространенное заболевание малины. Поэтому, чтобы вырастить здоровую малину, стоит ее избавиться или не допустить. Чтобы свести эту болезнь к минимуму, выбирайте сорта, устойчивые к болезням, оставляйте по крайней мере 2 фута пространства между растениями, чтобы обеспечить хороший поток воздуха, и обрезать старые плодоносящие тростники после последнего сбора урожая. А уборка опавших плодов и отмерших листьев вокруг растений поможет контролировать милдью и ржавчину малины, болезнь, которая образует ржавые точки на листьях.

Сбор урожая малины

Собирайте малину, осторожно отрывая ягоды. Они не имеют длительного срока хранения, поэтому ешьте свежие фрукты, храните их в холодильнике до трех дней или замораживайте, как только сможете.

Здесь и там вы можете увидеть деформированную малину; ягода, подтянутая с той или иной стороны. Это результат плохого опыления, которое могло быть вызвано холодной влажной весной. Вы можете рассмотреть возможность содержания пчел-каменщиков, которые появляются раньше медоносных пчел, и прекрасно справляются с опылением всех видов растений даже в прохладную погоду.

Малина — один из самых простых, полезных и продуктивных фруктов, которые можно вырастить дома. Когда вы узнаете, как вырастить малину и ухаживать за ней, вы будете наслаждаться этим вкусным, полезным фруктом, как только из своего сада, в течение всего сезона.

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