Если вы обожаете смородину и хотите видеть много урожая, вам нужно научиться правильно ее обрезать.

Как обрезать черную смородину

Черную смородину выращивают как табуретку, при этом большинство побегов появляются на уровне земли или близко к ней. Наиболее урожайными являются однолетние побеги. Двухлетняя древесина дает некоторые плоды, но старшая древесина становится непродуктивной, поэтому каждый год нужно удалять некоторые стебли, чтобы освободить место для младших.

Обрезка любого вида древесины сначала предусматривает идентификацию и удаление: мертвой, больной и отмирающей древесины. Кроме того, любые стебли, направленные внутрь или свисающие близко к почве, следует удалить. Обрезайте стратегически, чтобы предотвратить скопление центра куста, поскольку это может уменьшить поток воздуха и спровоцировать такие заболевания, как мучнистая роса. Это может означать, что вам нужно удалить двухлетнюю древесину – сероватые стебли – а также более древнюю древесину. Сохраняйте восемь-двенадцать лучших молодых стеблей для хорошего, здорового урожая. Используйте секатор или кусачки для более толстых и старых стеблей.