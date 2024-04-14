Если вы обожаете смородину и хотите видеть много урожая, вам нужно научиться правильно ее обрезать.
Как обрезать черную смородину
Черную смородину выращивают как табуретку, при этом большинство побегов появляются на уровне земли или близко к ней. Наиболее урожайными являются однолетние побеги. Двухлетняя древесина дает некоторые плоды, но старшая древесина становится непродуктивной, поэтому каждый год нужно удалять некоторые стебли, чтобы освободить место для младших.
Обрезка любого вида древесины сначала предусматривает идентификацию и удаление: мертвой, больной и отмирающей древесины. Кроме того, любые стебли, направленные внутрь или свисающие близко к почве, следует удалить. Обрезайте стратегически, чтобы предотвратить скопление центра куста, поскольку это может уменьшить поток воздуха и спровоцировать такие заболевания, как мучнистая роса. Это может означать, что вам нужно удалить двухлетнюю древесину – сероватые стебли – а также более древнюю древесину. Сохраняйте восемь-двенадцать лучших молодых стеблей для хорошего, здорового урожая. Используйте секатор или кусачки для более толстых и старых стеблей.
Как обрезать красную и белую смородину
Красную и белую смородину выращивают на короткой «ножке». Чтобы правильно обрезать эти виды смородины, удалите любые почки или побеги, прорастающие на первые 10 см (4 дюйма) над грунтом, чтобы сохранить ножку.
Красная и белая смородина будет плодоносить у основания побегов, известных как боковые, растущие от основных ветвей. На однолетних кустах новые побеги обрежьте наполовину. Чтобы повлиять на направление роста побега, стремясь к бокалом с открытым центром, обрезайте почку, направленную наружу. Однако если ветвь опускается низко над землей, почка, устремленная вверх, является лучшим выбором, чем почка, устремленная наружу.
Когда они достигают полного размера или заполняют отведенное пространство, обрезка становится проще. Каждый год обрезайте весь прирост предыдущего года. Удалите ставшие непродуктивными ветки и замените их новыми побегами, которые помогут сохранить форму куста. Удалите все ветви, свисающие низко над землей, поскольку плоды на них могут загнить или быть съеденными вредителями. И все это! Если вы будете правильно обрезать смородину, ваш урожай действительно будет большим и вкусным.
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