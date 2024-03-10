Посадка смородины с открытой корневой системой может быть проведена весной или осенью. Весной рекомендуется подождать, пока почва прогреется до 7-9 градусов, что обычно происходит в конце апреля в средней полосе. Однако нельзя отложить посадку надолго, важно начать до того, как куст начнет распускать листья.

Выбирайте молодые растения до 2-летнего возраста - у них обычно всего лишь две-четыре веточки. Не следует ориентироваться на размер куста, так как взрослые саженцы могут хуже приживаться на новом месте.

Для обеспечения богатого урожая важно создать смородине благоприятные условия. Разместите кусты на самых солнечных участках сада, но чёрную смородину можно выращивать и в полутени. Разместите их на расстоянии 2-3 метров друг от друга, чтобы избежать тесной подсаки и обеспечить хорошую проветриваемость, а также удобство при сборе урожая.

Подготовьте лунки для посадки глубиной и диаметром около до полуметра для смородины с открытой корневой системой. На дно ямы добавьте перепревший навоз или компост, нитроаммофоску и древесную золу, затем хорошо перемешайте перед высадкой смородины.

При посадке саженца убедитесь, что корневая шейка находится на 3-5 см ниже поверхности земли. Засыпьте яму грунтом, немного уплотнив его, и создайте вокруг куста поливочную лунку, в которую следует добавить воды.

Если посадка проводится осенью, обрежьте ветки смородины, оставив три-четыре почки над поверхностью грунта, чтобы в будущем из них выросли плодоносящие побеги. Наконец, мульчируйте приствольный круг навозом или компостом для дополнительного питания и сохранения влаги в почве.

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