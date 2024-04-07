Опытные огородники раскрыли несколько простых правил по уходу за картофелем в первое время после посадки, которые в будущем обеспечат хороший урожай.

Прорастание картофеля с крепкими побегами, посаженного в достаточно прогретую почву, может занять 1,5-2 недели, а если клубни слабо пророщены - до 20-25 дней.

Время, пока ждете появления всходов картофеля, следует использовать для борьбы с сорняками. Рекомендуется после посадки через 6-8 дней пройтись граблями по поверхности почвы, чтобы убрать первые сорняки. Еще через неделю, если всходов картофеля до сих пор нет, то надо снова повторить эту процедуру.

Всходы высотой 2-5 см до того, как у них раскроются листья, советуют окучить и присыпать землей слоем от 3 до 5 см – это убережет молодые растения картофеля от возможного неожиданного похолодания, а также будет способствовать образованию большего количества клубней. Конечно, не забываем в процессе удалять сорняки.

Если синоптики предупреждают о заморозках, следует хорошо полить в междурядье, опрыскать ботву, используя метод дождевания, и укрыть картофель пленкой или нетканым полотном.

Первую подкормку картофеля следует проводить тогда, когда растения достигнут высоты примерно 15-20 сантиметров. После этого снова делаем окучивание, лучше после дождя или полива.

Клубни картофеля начинают формироваться с момента бутонизации. В этот период необходимо обеспечивать растениям достаточное количество воды. Для сохранения влаги, предотвращения образования корки на поверхности почвы, а также уменьшения количества сорняков рекомендуется выполнить мульчирование скошенной травой.

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