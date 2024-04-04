Мы покажем вам, как избавиться от надоедливой рекламы на вашем телефоне, чтобы вы могли наслаждаться более плавным и безопасным просмотром.
Как избавиться от всплывающей рекламы на телефонах Android
Если вам надоела всплывающая реклама на Android, хорошая новость заключается в том, что всплывающие окна и другие типы спам-рекламы легко заблокированы, просто настроив настройки своего браузера.
Вот как избавиться от всплывающей рекламы на телефоне в Google Chrome для Android:
- Откройте приложение браузера Chrome, коснитесь значка с тремя точками справа от адресной строки и выберите в меню
- 2. Нажмите «Настройка сайта» , затем выберите «Всплывающие окна и перенаправление» . Наконец, выключите всплывающие окна и перенаправление. «Настройка».
Если вы продолжаете получать надоедливую рекламу даже после того, как вы заблокировали всплывающие окна на Android через Chrome, возможно, ваш телефон взломан или на нем может быть вредоносное ПО. И помните, что эта техника удаляет только всплывающую рекламу; это не предотвратит смешинги или другие атаки мошенничества и спама.
Как избавиться от всплывающей рекламы на телефоне iPhone
Вы можете также заблокировать через браузер на iPhone.
Вот как избавиться от рекламы на телефоне в браузере Safari вашего iPhone
1. Откройте настройки устройства, затем прокрутите и коснитесь Safari .
2. Нажмите Общие и включите Блокировать всплывающие окна . И пока вы это делаете, прокрутите вниз в раздел « Конфиденциальность и безопасность» и убедитесь, что предупреждения о мошеннических веб-сайтах включены для дополнительной защиты от мошеннических сайтов.
И все – надоедливые всплывающие окна Safari на вашем iPhone теперь должны остаться в прошлом. Несмотря на это, вы все равно должны быть внимательны к другим угрозам безопасности мобильных устройств, которые будут пытаться обманом заставить вас нарушить вашу безопасность и конфиденциальность.
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