Избавиться от рекламы на телефоне, на самом деле, не сложно, если знать, как правильно это делать.

Мы покажем вам, как избавиться от надоедливой рекламы на вашем телефоне, чтобы вы могли наслаждаться более плавным и безопасным просмотром.

Как избавиться от всплывающей рекламы на телефонах Android

Если вам надоела всплывающая реклама на Android, хорошая новость заключается в том, что всплывающие окна и другие типы спам-рекламы легко заблокированы, просто настроив настройки своего браузера.

Вот как избавиться от всплывающей рекламы на телефоне в Google Chrome для Android:

Откройте приложение браузера Chrome, коснитесь значка с тремя точками справа от адресной строки и выберите в меню 2. Нажмите «Настройка сайта» , затем выберите «Всплывающие окна и перенаправление» . Наконец, выключите всплывающие окна и перенаправление. «Настройка».

Если вы продолжаете получать надоедливую рекламу даже после того, как вы заблокировали всплывающие окна на Android через Chrome, возможно, ваш телефон взломан или на нем может быть вредоносное ПО. И помните, что эта техника удаляет только всплывающую рекламу; это не предотвратит смешинги или другие атаки мошенничества и спама.

Как избавиться от всплывающей рекламы на телефоне iPhone

Вы можете также заблокировать через браузер на iPhone.

Вот как избавиться от рекламы на телефоне в браузере Safari вашего iPhone

1. Откройте настройки устройства, затем прокрутите и коснитесь Safari .

2. Нажмите Общие и включите Блокировать всплывающие окна . И пока вы это делаете, прокрутите вниз в раздел « Конфиденциальность и безопасность» и убедитесь, что предупреждения о мошеннических веб-сайтах включены для дополнительной защиты от мошеннических сайтов.

И все – надоедливые всплывающие окна Safari на вашем iPhone теперь должны остаться в прошлом. Несмотря на это, вы все равно должны быть внимательны к другим угрозам безопасности мобильных устройств, которые будут пытаться обманом заставить вас нарушить вашу безопасность и конфиденциальность.

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