Есть несколько действенных способов, которые помогут найти ваше устройство, если вы его недавно потеряли.

Украинцы часто интересуются, как можно отследить потерянный телефон и как правильно настроить функцию его поиска. Есть несколько рекомендаций по поводу того, как справиться с потерей смартфона и вовремя его найти.

Если вы уверены, что смартфон у вас не украли, а вы могли его просто потерять, найти его можно благодаря заранее подготовленным шагам.

К примеру, чтобы найти потерянный телефон, владельцам Android нужно использовать аккаунт Google. Для этого необходимо заранее активировать функцию "Поиск моего мобильного устройства" в настройках телефона: Настройки - Биометрические данные и безопасность - Поиск моего мобильного устройства. Это важно делать еще при покупке телефона и его персональных настройках, чтобы обезопасить себя от любых потерь.

Для успешного отслеживания устройства нужно учитывать следующее:

Телефон должен быть связан с аккаунтом Google.

Устройство должно быть включено и подключено к интернету.

Геолокация должна быть включена на устройстве.

Необходимо войти в свой аккаунт Google, после чего на карте появится примерное местоположение устройства и список действий, которые можно предпринять:

Позвонить на телефон (даже если звук выключен, телефон будет звонить пять минут).

Заблокировать устройство.

Очистить устройство (все данные будут удалены, и последующий поиск будет невозможен).

Существуют также другие способы поиска телефона, например, с помощью специальных приложений, которые следует установить заранее, опять же, еще при покупке. Так вы будете в безопасности. Такие приложения позволяют отслеживать телефон с использованием GPS, Wi-Fi, сотовых башен и других методов.

Некоторые производители мобильных устройств предлагают собственные методы поиска телефонов. Например, компания Samsung имеет приложение для поиска утерянных устройств для использования которого необходимо иметь отдельный аккаунт.

Функция поиска устройства также доступна на iPhone. Для этого нужно активировать функцию "Найти iPhone" в настройках iCloud. Телефон можно отследить также через страницу, введя Apple ID телефона.

Последние новости Украины:

Как улучшить работу камеры в смартфоне, чтобы фото было красивее, чем у iPhone

Как настроить только что купленный смартфон, чтобы он не глючил.

Как максимально сохранить заряд аккумулятора на смартфоне.