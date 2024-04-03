Коли не вистачає ресурсів, телефон уповільнюється, програми відкриваються довше, і ніщо не працює так швидко, як раніше.

Крім видалення програм у телефоні та папок зі сміттям, інші пропозиції включають перемикання на нерухомі шпалери і видалення програм, що займають пам'ять.

Як прискорити телефон?

Деякі речі так засмучують, як повільний телефон, але не варто відразу морочитися цим довгим списком і починати купувати новий телефон.

Перших кількох порад має бути достатньо, щоб забезпечити помітне покращення продуктивності, особливо на дуже повільних телефонах.

Але ми рекомендуємо виконати всі ці кроки – просто перезавантажте пристрій кілька разів.

Закрийте програми в телефоні, які вам зараз не потрібні. Ця раніше використана пам'ять стане доступною для інших програм, яким ви хочете призначити пріоритет.

Також не зайвим буде видалити програми, які ви не використовуєте, та видаліть непотрібні віджети.

Занадто багато пристроїв одночасно використовується, що збільшує потребу в пам'яті, яку можна звільнити для прискорення роботи телефону.

Очистіть кеш програм телефону. Це корисно, якщо конкретна програма викликає проблеми з продуктивністю, оскільки вона очищає частину дискового простору, використовуваного програмою, що може бути причиною того, що Android здається повільним.

Заборонити програмам у телефоні працювати у фоновому режимі. Програми, що запускають фонові служби, засмічують обмежені системні ресурси, такі як пам'ять, що у свою чергу уповільнює роботу вашого телефону.

Оновіть всі програми. Це забезпечить отримання останніх оновлень кожного відповідного розробника. Оновлення може виправити проблему, пов'язану з пам'яттю, або іншу проблему, що уповільнює роботу пристрою.

Оновіть ОС телефону. Як і в разі оновлення програм, застаріла операційна система може бути причиною такої повільної роботи Android, і оновлення може бути достатньо для вирішення цих проблем.

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