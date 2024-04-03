Пепел – популярное органическое удобрение, богатое различными микроэлементами и чрезвычайно полезное для многих культур, но для некоторых растений оно вредно.

Пепел как удобрение подойдет для огурцов и кабачков, помидоров и перца, капусты и картофеля, но его нельзя использовать для подкормки ацидофильных культур.

Поскольку пепел раскисляет почву, он навредит растениям, которые хорошо растут именно на кислой почве.

Например, арбузы любят почву с показателем рН 6-7,5. Внесение пепла может привести к потере воды и минеральных веществ, что отрицательно скажется на росте и приведет к тресканию и загниванию плодов.

Также в кислой среде процветает гортензия, поэтому частое использование пепла может привести к увяданию. Рекомендуется вносить пепел максимум раз в год.

Внесение пепла под кустами голубики также будет иметь негативные последствия. Дело в том, что в корнях этого растения живет гриб-симбионт, помогающий в усвоении питательных веществ, и он для нормального функционирования требует кислой среды.

Редис лучше всего растет в рыхлой почве со средней кислотностью (с показателем рН 6-7,5). Вносить пепел в почву можно за год до того времени, когда вы планируете высаживать редис. Если это сделать сразу, то редис будет иметь очень медленный рост, и плоды пожелтеют.

Также в кислой почве нуждается азалия. Подкормка пеплом может спровоцировать хлороз и другие проблемы, так что цветов вы не дождетесь.

Последние новости Украины:

Как ухаживать за капустой, чтобы получить хороший урожай.

Как заставить помидоры расти быстрее и лучше – воспользуйтесь этими уловками.

Как правильно сажать перец в открытую почву – секреты опытных хозяев.