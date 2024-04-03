Пепел как удобрение подойдет для огурцов и кабачков, помидоров и перца, капусты и картофеля, но его нельзя использовать для подкормки ацидофильных культур.
Поскольку пепел раскисляет почву, он навредит растениям, которые хорошо растут именно на кислой почве.
Например, арбузы любят почву с показателем рН 6-7,5. Внесение пепла может привести к потере воды и минеральных веществ, что отрицательно скажется на росте и приведет к тресканию и загниванию плодов.
Также в кислой среде процветает гортензия, поэтому частое использование пепла может привести к увяданию. Рекомендуется вносить пепел максимум раз в год.
Внесение пепла под кустами голубики также будет иметь негативные последствия. Дело в том, что в корнях этого растения живет гриб-симбионт, помогающий в усвоении питательных веществ, и он для нормального функционирования требует кислой среды.
Редис лучше всего растет в рыхлой почве со средней кислотностью (с показателем рН 6-7,5). Вносить пепел в почву можно за год до того времени, когда вы планируете высаживать редис. Если это сделать сразу, то редис будет иметь очень медленный рост, и плоды пожелтеют.
Также в кислой почве нуждается азалия. Подкормка пеплом может спровоцировать хлороз и другие проблемы, так что цветов вы не дождетесь.
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