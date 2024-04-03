Салат с крабовыми палочками и морковью по-корейски готовится очень просто и не нуждается в особых кулинарных навыках.
Приготовить этот салат на Пасху предлагает фудблогер Юлия из города Луцк.
"Это очень вкусно", - заверила Юлия.
Для приготовления этого салата понадобятся морковь по-корейски – 300 г, крабовые палочки – 360 г, вареные яйца – 4 шт, плавленые сырки – 2 шт, чеснок – 2-3 зубча, соль, перец – по вкусу, майонез – по вкусу.
Рецепт салата с морковью по-корейски и крабовыми палочками.
Ход приготовления салата очень простой. Вареные яйца необходимо натереть и добавить к моркови по-корейски. Туда же добавляем натертые плавленые сырки. Сделать это будет гораздо проще, если плавленые творожки немного подморозить.
Крабовые палочки нарезаем и добавляем в другие ингредиенты.
Рецепт салата с морковью по-корейски и крабовыми палочками.
Последний шаг в приготовлении салата с крабовыми палочками и морковью по-корейски – добавить чеснок, соль, перец и перемешать.
Напомним, что в этом году православные христиане в Украине будут отмечать Пасху 5 мая, в то время как католики праздновали ее 31 марта.
В 2024 году Великий пост, предшествующий Пасхе, начался 18 марта и завершится 4 мая.
Рецепт салата с морковью по-корейски и крабовыми палочками.
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